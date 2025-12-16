El futbol mexicano femenil ha alcanzado un logro histórico a nivel global. La FIFA dio a conocer este martes 16 de diciembre, que la jugadora mexicana Jacqueline Ovalle ha sido galardonada con el Premio Marta de la FIFA, que reconoce el mejor gol del futbol femenil a nivel mundial.

Así fue el gol de Jacqueline Ovalle ganador del premio al Mejor del Año

"La Maga" Ovalle, originaria de Aguascalientes, es la segunda ganadora del premio que lleva el nombre de la leyenda brasileña.

Fue el 3 de marzo de este 2025 cuando, en el partido de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2025 ante Chivas, la mexicana recibió un pase de la española Jenni Hermoso, acomodó el cuerpo y mandó el esférico al ángulo superior izquierdo con un remate de "escorpión".

Con su gol, selló el triunfo de su equipo por 2-0 en la cancha del Estadio Universitario en Monterrey, Nuevo León.

Mexicana galardonada en los premios The Best de la FIFA

Jacqueline Ovalle se convirtió este martes en la primera futbolista mexicana en lograr el galardón que forma parte de los premios The Best de la FIFA. La anotación que le valió el reconocimiento fue registrada el 3 de marzo de 2025 ante Chivas. La federación considera que "el gol fue espectacular y se consolidó como uno de los momentos más memorables de la temporada".

En sus declaraciones, Ovalle manifestó su gratitud por el premio: "Estoy muy agradecida por ganar el Premio Marta de la FIFA 2025, desde la nominación fue un momento de felicidad y al estar aquí ahora, recibiendo el trofeo de Marta con quien tengo el orgullo de compartir equipo, sentí una emoción indescriptible".

Este reconocimiento es significativo no solo para la jugadora, sino para toda la Liga MX Femenil y el desarrollo del futbol femenil mexicano. Ovalle agradeció a la FIFA, a la afición y a quienes votaron por ella, destacando que el premio representa la calidad del futbol en México y sirve como inspiración para todas las niñas que sueñan con jugar al futbol profesional.

Esta es la primera ocasión en la que una futbolista mexicana obtiene este galardón. Anteriormente, solo dos jugadoras de la Liga habían sido únicamente nominadas. El Premio Marta 2025 ha marcado un año de consolidación para la Liga MX Femenil.

