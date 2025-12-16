La Selección Nacional de México continúa con su hoja de ruta rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y confirmó un nuevo partido amistoso de preparación, esta vez frente a Islandia , duelo que se disputará en el Estadio La Corregidora de Querétaro , una plaza que volverá a recibir al Tricolor en un momento clave del proceso mundialista.

El encuentro está programado para el miércoles 25 de febrero de 2026 y formará parte del calendario de partidos diseñado por el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre , cuyo objetivo principal es evaluar el rendimiento de los futbolistas, ajustar mecanismos tácticos y seguir consolidando la base del equipo que encarará la máxima justa del futbol internacional.

Tal como se ha establecido para esta etapa del ciclo, la convocatoria estará integrada exclusivamente por jugadores que militan en la Liga MX. Esta decisión permitirá al cuerpo técnico observar de cerca el talento del futbol nacional, fortalecer la competencia interna y ampliar el abanico de opciones de cara a la conformación final del plantel mundialista.

Los preparativos rumbo al certamen de la FIFA

Islandia representará una prueba de exigencia importante para el combinado tricolor, al tratarse de un rival europeo con un estilo físico y ordenado. En el historial entre ambas selecciones, México mantiene un balance favorable, con cinco partidos disputados, tres victorias y dos empates, sin derrotas, además de seis goles anotados y solo uno recibido.

El partido también significará un nuevo compromiso en casa para la Selección Mexicana, con el respaldo de la afición queretana, que ha sido testigo de buenos resultados en visitas anteriores del Tricolor. En total, México ha disputado nueve encuentros en Querétaro, con saldo de seis triunfos y tres derrotas, además de 20 goles a favor y nueve en contra. Frente a selecciones nacionales, el balance es de cinco partidos, con tres victorias y dos descalabros.

Este duelo ante Islandia se perfila como un paso clave dentro de la preparación rumbo al Mundial 2026, donde cada partido será determinante para llegar en la mejor forma posible a la gran cita del futbol.

