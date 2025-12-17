El mundo del boxeo se detuvo el pasado martes cuando Terence Crawford, a través de una imagen en sus redes sociales, pronunció las palabras que muchos temían pero que su historial justificaba: “Alejándose como un grande sin nada más que demostrar”. Con 38 años y tras haber conquistado la cima definitiva al vencer a Saúl “Canelo” Álvarez hace apenas tres meses, el originario de Omaha cuelga los guantes dejando un vacío de excelencia técnica que será difícil de llenar.

La historia de "Bud" Crawford no es solo la de un atleta dotado, sino la de un sobreviviente. Su debut en marzo de 2008 pasó casi inadvertido para la prensa nacional, oculto tras la sombra de un equipo olímpico al que no pudo acceder. Sin embargo, su verdadera prueba de fuego no ocurrió sobre la lona, sino en las calles de Nebraska ese mismo año. Tras recibir un disparo en la cabeza que pudo haber terminado con su vida, Crawford no buscó venganza; buscó la gloria. Ese proyectil que no pudo detenerlo se convirtió en el combustible para una trayectoria que, diecisiete años después, no conoce la mancha de la derrota.

Lo que diferencia a Crawford de otros grandes es su capacidad camaleónica. Capaz de pelear como zurdo o diestro con la misma eficacia, "Bud" descifraba a sus oponentes como si fueran acertijos matemáticos. Su ascenso por las categorías de peso fue una marcha triunfal: desde el peso ligero hasta el supermediano. En cada escala, recolectó cinturones como quien recoge recuerdos, convirtiéndose en el primer hombre en unificar los cuatro organismos principales en tres pesos distintos, una hazaña que lo coloca por encima de contemporáneos y leyendas por igual.

Su victoria sobre Errol Spence Jr. en 2023 fue, para muchos, su carta de presentación definitiva ante el público masivo, una cátedra de boxeo que terminó con años de debates sobre quién era el mejor libra por libra. Pero fue su último acto, subir dos divisiones para despojar al “Canelo” Álvarez de su condición de indiscutido en las 168 libras ante más de 70 mil personas en Las Vegas, lo que selló su entrada al Olimpo del boxeo. Crawford no solo ganó; dominó a un rival físicamente más grande con la inteligencia que siempre fue su mejor arma.

Al anunciar su retiro, Crawford rompe los planes de una revancha millonaria contra el tapatío, pero protege lo más sagrado para un boxeador: su salud y su leyenda. Se va invicto (42-0), como campeón del mundo y con la satisfacción de haber peleado por su familia y por aquel joven de Omaha que alguna vez solo tuvo un sueño y un par de guantes. El boxeo pierde a su mejor estratega, pero la historia gana a un ícono cuya sombra se proyectará sobre el ring por generaciones. Terence Crawford no solo se retira como un grande; se retira como el estándar de la perfección.

Debut y primeros pasos

Fecha de debut: 14 de marzo de 2008.

Primer oponente: Brian Cummings, a quien noqueó en menos de un minuto del primer asalto.

Contexto: Crawford decidió saltar al profesionalismo tras no lograr clasificar para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Su carrera profesional comenzó de manera discreta en Omaha, Nebraska, bajo la tutela de su entrenador de toda la vida, Brian McIntyre.

Logros y récord histórico

Crawford se retira con un récord perfecto e inmaculado de 42 victorias, 0 derrotas y 31 nocauts. Sus logros principales incluyen:

Triple campeón Indiscutido: Es el primer boxeador masculino en la era de los cuatro cinturones (CMB, AMB, FIB y OMB) en ser campeón indiscutido en tres divisiones distintas: Superligero (140 lbs), Wélter (147 lbs) y Supermediano (168 lbs).

Campeón en cinco divisiones: Ganó títulos mundiales en peso Ligero, Superligero, Wélter, Superwélter y Supermediano.

Victorias clave: Además de vencer a “Canelo” Álvarez en su última pelea (septiembre 2025), su demolición de Errol Spence Jr. en 2023 para unificar el peso wélter es considerada una de las mejores exhibiciones técnicas de la historia.

Vida y superación

Orígenes: Creció en Omaha, Nebraska, en un entorno difícil. Ha relatado que su madre, en un intento extremo por "endurecerlo", llegaba a pagar a otros niños para que pelearan con él.

El milagro de 2008: Poco después de su debut profesional, Crawford sobrevivió a un disparo en la cabeza tras una partida de dados. La bala rebotó en su cráneo, permitiéndole conducir él mismo hasta el hospital. Este evento cambió su perspectiva y lo hizo enfocarse totalmente en el boxeo.

