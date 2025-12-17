El delantero Ángel Sepúlveda ya se encuentra en Guadalajara para cerrar su incorporación a Chivas, convirtiéndose en el segundo refuerzo del club de cara al Clausura 2026.

El experimentado atacante arribó este miércoles a la Perla Tapatía para afinar los últimos detalles de su llegada al Rebaño Sagrado.

El exgoleador de Cruz Azul se mostró emocionado por tener una segunda oportunidad con el conjunto rojiblanco, al considerar que este nuevo reto llega en el mejor momento de su carrera.

“Bueno, primero, buenas tardes, gracias por el recibimiento. Estoy muy contento de volver a Chivas. Estoy preparado para este reto; creo que me agarra en el mejor momento. Nunca me había agarrado un mejor momento como este, por eso acepté este reto”, señaló.

Sepúlveda cumplirá este mismo día con los exámenes médicos de rutina y, posteriormente, con las pruebas físicas en las instalaciones de Verde Valle. Una vez superados estos procesos, el club anunciará oficialmente su fichaje, y el jugador se incorporará al plantel para el inicio de la pretemporada.

El goleador llega procedente de Cruz Azul, donde firmó una de las mejores campañas de su carrera, registrando 11 participaciones de gol entre anotaciones y asistencias en las distintas competencias disputadas.

El delantero se despide de la Máquina Cementera con un balance de 39 goles desde su llegada en 2023, además de haberse coronado campeón de goleo en la CONCACAF Champions Cup 2025, torneo en el que también levantó el título.

El “Cuate” arriba a Chivas con sed de revancha, luego de una primera etapa con el Guadalajara durante el Apertura 2018, marcada por la falta de oportunidades. Apenas disputó 10 partidos entre Liga MX y Copa MX, siendo esta última competencia en la que tuvo mayor actividad, con un gol y una asistencia.

Su paso por el Rebaño fue tan complicado que no fue convocado para el Mundial de Clubes que Chivas disputó a finales de 2018. Posteriormente, emigró a Necaxa, donde experimentó un resurgimiento significativo en su carrera.

