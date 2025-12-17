Atlas, ante un obstáculo importante para sumar refuerzos en 2026

Los Rojinegros del Atlas se preparan para el torneo Clausura 2026 de la Liga MX con la necesidad de ajustar su plantilla, particularmente en el rubro de futbolistas extranjeros. La directiva sabe que, para reforzarse de manera efectiva, primero deberá liberar plazas de foráneos y así cumplir con el reglamento de la competencia.

Bajo la dirección técnica de Diego Cocca, el club considera indispensable realizar una depuración del plantel. Esta reestructuración permitiría incorporar a los jugadores que el estratega tiene en mente y equilibrar el plantel de cara a los próximos retos del torneo.

En el actual mercado invernal, Atlas ya concretó las incorporaciones de Rodrigo Schlegel y Manuel Capasso, ambos en condición de extranjeros. Estas llegadas incrementaron la presión sobre la plantilla, ya que varios futbolistas foráneos comenzaron a perfilarse como posibles salidas.

A pesar de la baja previa de Mauro Manotas, el conjunto rojinegro cuenta actualmente con diez jugadores extranjeros, una cifra que complica cualquier intento de sumar más refuerzos. Entre los nombres que integran esta lista se encuentran Camilo Vargas, Mateo García, Uroš Đurđević, Matheus Dória, Diego González, Gustavo del Prete, Gustavo Ferrareis, Rober Pier, Manuel Capasso y Rodrigo Schlegel.

En este contexto, Atlas también ha mostrado interés en el delantero uruguayo Facundo Batista, lo que refuerza la urgencia de abrir espacios en la plantilla. Entre los principales candidatos a salir destacan Rober Pier y Matheus Dória, este último con sondeos del Club León, lo que podría facilitar su salida y liberar un cupo para futuros refuerzos.

