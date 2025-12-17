El futbolista ecuatoriano Mario Pineida, quien formaba parte del club Barcelona de la primera división del país, falleció el miércoles tras ser víctima de un ataque armado en la ciudad portuaria de Guayaquil, informó la policía, en un contexto marcado por el aumento de la violencia en Ecuador al cierre del año.

Las autoridades señalaron, sin ofrecer mayores detalles, que Pineida fue una de las dos personas que perdieron la vida en el hecho, mientras que una tercera resultó herida. Por su parte, el Ministerio del Interior tampoco especificó las circunstancias del ataque, aunque indicó en un chat con periodistas que el caso está siendo investigado por la Dirección de Investigación de Delitos Contra la Vida.

¿Quién fue Mario Pineida?

Pineida, de 33 años, se desempeñaba como lateral en Barcelona Sporting Club, uno de los equipos más representativos de la costa ecuatoriana en la Serie A, al que llegó en 2016. Ese mismo año consiguió el campeonato nacional y repitió el logro en 2020 con la misma institución.

Capaz de jugar por ambas bandas, el futbolista también militó en 2021 en el Fluminense de Brasil y disputó nueve encuentros con la selección ecuatoriana, siendo su última participación en la Copa América de ese año.

En un comunicado, Barcelona SC indicó que fue “notificado oficialmente del fallecimiento” de Pineida “tras un atentado en su contra”. Aunque no explicó por qué calificó el hecho como atentado, el club expresó su pesar por la pérdida y anunció que más adelante informará sobre los actos fúnebres.

Otros equipos del país, como Liga de Quito e Independiente del Valle —club en el que también jugó Pineida—, manifestaron sus condolencias a través de la red social X.

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió en el sector de Samanes, al norte de Guayaquil, a unos 265 kilómetros al suroeste de Quito.

Ecuador se encamina a cerrar 2025 como el año más violento de su historia, con más de 9.000 homicidios, según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado y otros indicadores internacionales. Esta cifra supera las 7.063 muertes violentas registradas en 2024 y el récord previo de 2023, cuando se contabilizaron 8.248.

El gobierno del presidente Daniel Noboa ha defendido las acciones emprendidas para enfrentar a las organizaciones criminales que han ampliado su presencia en el país, en coordinación con cárteles internacionales del narcotráfico.

Este no es el primer caso de un futbolista fallecido en medio de la ola de violencia que afecta a Ecuador desde hace casi cinco años. En noviembre, un jugador de 16 años de Independiente del Valle murió por una bala perdida, también en Guayaquil. En septiembre, Maicol Valencia y Leandro Yépez, de Exapromo Costa, y Jonathan González, del club 22 de Junio, todos pertenecientes al Ascenso Nacional, perdieron la vida igualmente por impactos de bala.

SV