Un partido de futbol amateur celebrado el sábado pasado en El Salto, Jalisco, terminó en desorden y violencia, luego de que una riña se desatara tanto dentro del campo como en las gradas. Durante el enfrentamiento, un hombre intentó accionar un arma de fuego contra jugadores rivales, hecho que encendió las alarmas entre los asistentes.

El incidente ocurrió en el campo del Club Deportivo Atlante, durante el partido entre el equipo local y el conjunto Potros. De acuerdo con los reportes, se registraron agresiones en contra del equipo visitante y su porra, lo que provocó un ambiente de tensión que rápidamente derivó en una pelea generalizada. En medio del caos, el jugador del Atlante que portaba el número 17 logró pasar de las gradas al terreno de juego por debajo de una reja, momento en el que un hombre, descrito como alguien que vestía bermudas azules y playera negra sin mangas, le entregó una pistola.

Posteriormente, se dio a conocer que una de las figuras relacionadas con estos hechos fue José Inés Lomelí López, conocido como “El Tepa”, exfutbolista profesional con pasado en equipos vinculados a la Universidad de Guadalajara (UdeG). De manera extraoficial, se señaló que habría sido él quien presuntamente entregó el arma a su hermano durante la riña.

INSTAGRAM/@jose_lomeli26

¿Quién es José "Tepa" Lomelí?

José Inés Lomelí López, de 31 años de edad, inició su trayectoria profesional en el año 2017. A lo largo de su carrera se desempeñó principalmente como mediocampista de contención y militó en diversos equipos de divisiones menores o de la Segunda División del futbol mexicano. Entre los clubes en los que participó se encuentran Cachorros UdeG, Leones Negros, Inter Playa del Carmen y Tecos, siendo este último su equipo profesional más reciente, en 2022.

Según los registros de fuentes especializadas, Lomelí alcanzó su mayor valor de mercado en el año 2019, cuando su ficha fue valuada en aproximadamente 200 mil euros. Tras su retiro del futbol profesional, se integró a funciones administrativas, ya que actualmente se desempeña como tesorero del Club Atlante.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre posibles sanciones o consecuencias legales derivadas de este incidente. Lo ocurrido ha generado preocupación en torno a la seguridad en ligas amateurs y la presencia de violencia en eventos deportivos de carácter local.

BB