Tigres, el equipo más dominante en la historia de la Liga MX Femenil

A lo largo de los 16 torneos que tiene de existencia la Liga MX Femenil no ha habido un equipo más dominante como las Amazonas de Tigres y, como prueba de ello, su más reciente campeonato que conquistaron a costa del América, mismo que las refrendó como la institución más ganadora de la competencia al llegar a siete títulos.

Desde que se estableció una liga profesional de futbol femenino en México en 2017, Tigres se ha encargado de tomar con seriedad dicho proyecto. Si bien, existen conjuntos como Rayadas, Pachuca, las mismas Águilas o Chivas que también apuestan por la profesionalización de las mujeres futbolistas, ninguno ha logrado alcanzar metas tan ambiciosas como sí lo han hecho las Amazonas.

Aunque las universitarias no fueron las primeras campeonas de la Liga MX Femenil en el Apertura 2017, campaña debut del Circuito Rosa, sí han conseguido ser la principal escuadra para vencer y de temer, ya que en cada una de sus líneas cuentan con jugadoras de gran renombre, no solo en el balompié nacional, sino también a nivel internacional.

Por si fuera poco, las Amazonas nunca han faltado a la Fiesta Grande. En cada una de las dieciséis ediciones que se han disputado de la Liguilla, las auriazules han llegado, por lo mínimo, a Cuartos de Final. Además, es el equipo con más finales jugadas en la historia del Circuito Rosa con 11.

Su poderío en el futbol mexicano femenino ha sido único. Entre el Clausura 2018 y el Apertura 2021, Tigres llegó a cada uno de los partidos por el campeonato de las campañas mencionadas de manera ininterrumpida y pudo conseguir cuatro títulos en dicho periodo, solo perdió las finales de los Aperturas 2018, 2019 y 2021.

De los siete trofeos que hoy ostentan, dos de ellos los consiguieron con un claro dominio de principio a fin. En el Apertura 2020, bajo el mando de Roberto Medina, Tigres finalizó la fase regular como líder de la tabla general con 46 puntos, siendo la mejor defensiva con 11 anotaciones toleradas y la mejor ofensiva con 50 goles.

Mientras que, en el Apertura 2025, ahora siendo lideradas por Pedro Martínez, las Amazonas también culminaron en la cima con 42 unidades, nadie metió más dianas que ellas al llegar a 60 y también presentaron una zona baja impenetrable al permitir únicamente once tantos.

De hecho, históricamente, Tigres se ha convertido en un conjunto cuya principal característica ha sido el orden defensivo, ya que en nueve de las 16 ediciones de la Liga MX Femenil han terminado como la mejor defensiva en fase regular.

El camino de la reestructuración

Antes de coronarse en el Apertura 2025, Tigres había tenido problemas para llegar hasta el duelo por la corona, puesto que la última vez que la consiguieron había sido en el Apertura 2023.

Tras varias irregularidades, cambios de técnicos y un par de derrotas muy dolorosas en manos de Rayadas, su archirrival, el equipo auriazul se vio obligado a reestructurarse desde las entrañas y comenzar un nuevo proyecto de la mano de Pedro Martínez.

Aun cuando en el Clausura 2025 Tigres firmó su peor torneo, al sumar apenas 31 puntos y quedar eliminadas por Monterrey en Cuartos de Final, las universitarias resurgieron de sus propios escombros para recuperar el trono que habían cedido en certámenes anteriores. Con este nuevo título, ampliaron aún más la distancia respecto al resto de los equipos, pues su perseguidor más cercano —precisamente Rayadas— suma apenas cuatro campeonatos.

Equipos campeones en Liga MX Femenil

Tigres | 7 títulos

Rayadas | 4 títulos

Chivas | 2 títulos

América | 2 títulos

Pachuca | 1 título

