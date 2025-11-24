De cara al inicio de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 del futbol mexicano, en Chivas existe plena confianza en que el equipo está listo para competir al máximo y pelear seriamente por el título. Así lo aseguró Roberto Alvarado, quien destacó que el grupo llega convencido, fuerte y con una idea clara de juego.

El "Piojo" reconoció la dificultad del próximo rival, Cruz Azul, pero dejó claro que el Rebaño no piensa escatimar esfuerzos, por lo que no será sencillo para el conjunto cementero el enfrentar a Chivas

"Sabemos que es un equipo que juega muy bien. Conocemos al técnico, que tiene mucha experiencia en el futbol mexicano y ha llevado a Cruz Azul a pelear arriba. Pero nosotros tenemos claro el objetivo, sabemos lo que queremos y vamos a jugar como lo hemos venido haciendo: a muerte. No se la vamos a poner sencilla. Queremos avanzar y pelear por el título, y creo que es lo que vamos a hacer", afirmó.

El atacante también hizo un balance del camino que los llevó a esta instancia, recordando que el torneo no comenzó con los resultados esperados, revelando que la victoria en el Clásico Nacional fue un diferenciador en el campeonato.

"Hacíamos las cosas bien, pero los resultados no llegaban. Siempre trabajamos con una idea clara y sabíamos que tarde o temprano iban a venir. El Clásico fue un parteaguas: ganamos y nos demostró que podíamos jugar bien y ganar", explicó.

Asimismo, resaltó que la clave del repunte Rojiblanco fue nunca bajar la intensidad ni la mentalidad competitiva, incluso en los momentos más complicados.

"Sabíamos que cada partido era una final. La derrota en Querétaro pudo pasar con cualquier equipo, pero siempre nos mantuvimos positivos. Teníamos claro que si bajábamos los brazos nos íbamos a hundir. Aunque se cortó la racha, cuando el objetivo está claro no importa si descansas o si hay pausas: este equipo sabe lo que quiere y sigue trabajando", concluyó.

¿Cuándo juegan Chivas vs Cruz Azul?

La serie entre Chivas y Cruz Azul en los Cuartos de Final del Apertura 2025 se disputará la ida el jueves 27 y la vuelta el domingo 30 de noviembre.

El primer duelo será en el Estadio AKRON a las 20:07 horas, mientras que la eliminatoria se cerrará en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas, luego de que los celestes eligieran esa fecha para su compromiso de vuelta.

