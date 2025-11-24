Previo a dar inicio con la Liguilla del Apertura 2025, las Chivas tuvieron este lunes una importante y emotiva visita en las instalaciones de Verde Valle, ya que Amaury Vergara, presidente del Club Deportivo Guadalajara, estuvo presente en el entrenamiento del equipo y al finalizar con la actividad, el directivo dedicó unas palabras a sus jugadores.

Destacó la importancia de que el Rebaño esté a punto de disputar la Fiesta Grande, después de un torneo de ausencia y, además, otorgó un reconocimiento a Armando “Hormiga” González por haber obtenido el título de goleo, logro que no conseguía ningún delantero rojiblanco desde el Apertura 2019 con Alan Pulido.

“Recordarles lo importante que es que Chivas esté en la Liguilla y lo bien que le hace al club. Y de parte de todo el staff, también decirles que el staff está muy motivado, muy ilusionado, y que sepan que no nomás son ustedes, que hay todo un club detrás de ustedes para apoyarlos y vivir esta Liguilla juntos, estamos con ustedes todos los partidos.”

“También, teníamos un tiempo sin tener un campeón de goleo en Chivas y quiero compartir con ustedes un reconocimiento que le quiero hacer a “Hormiga”, expresó Vergara.

Por su parte, González también manifestó su sentir y agradeció a cada uno de sus compañeros que contribuyeron para que el juvenil consiguiera el título de goleo. Enalteciendo que, sin ellos, no hubiese sido posible el poder marcar los 12 goles en la fase regular.

“Agradecido con todos ustedes por todo lo que hacen por mí día con día. A mí me tocó meter los goles, pero todas las jugadas, todos esos centros, se crean en equipo, a mí solamente me tocó empujarlas. Entonces, estoy muy agradecido por todo lo que hacen por mí, los que se quedan conmigo a tirar centros, los que me corrigen, los que me ayudan a crecer. Estoy muy feliz y agradecidos con todos ustedes”, dijo Armando.

SV