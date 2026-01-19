La NBA anunció los equipos titulares para el Juego de Estrellas de la NBA a celebrarse el próximo mes en un nuevo formato que enfrenta a dos cuadros de jugadores estadounidenses con un grupo formado por lo mejor del “resto del mundo”.

Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City, Nikola Jokic de Denver, Luka Doncic de los Lakers de Los Ángeles y Victor Wembanyama de San Antonio fueron confirmados el lunes como titulares —un término inexacto este año— para el Juego de Estrellas del próximo mes en el estadio de los Clippers de Los Ángeles en Inglewood, California. Es probable que acaben en el equipo mundial, que se enfrentará a dos equipos de jugadores de Estados Unidos como parte de otro nuevo formato para el espectáculo de mitad de temporada.

La NBA anunció 10 titulares, cinco de cada conferencia. Stephen Curry de Golden State, Jalen Brunson de Nueva York, Cade Cunningham de Detroit, Tyrese Maxey de Filadelfia y Jaylen Brown de Boston presumiblemente acabarán en los equipos de Estados Unidos que jugarán en el torneo de todos contra todos de tres equipos el 15 de febrero —todos mini-juegos de 12 minutos, con los dos mejores equipos avanzando a un juego de campeonato de 12 minutos.

"Es tan especial como lo fue el primero, honestamente, expresó el canadiense Gilgeous-Alexander sobre su nominación. "Crecí viendo los juegos de estrellas de niño, soñando con jugar en ellos. Poder jugar en ellos siempre tendrá ese mismo sentimiento. Todos los jugadores a los que admiraba, a los que imitaba en mi juego, jugaron en esos juegos, jugaron en ese escenario. Y para mí, poder hacerlo es una bendición y un honor".

Los titulares fueron seleccionados a través de una fórmula ponderada, con el voto de los aficionados contando para el 50% de la clasificación de un jugador, los votos de un panel de 100 miembros de locutores y reporteros contando para el 25% y el voto de los propios jugadores de la NBA que contó para el 25% restante.

El concepto de Estados Unidos contra el Mundo se discutió durante años antes de finalmente convertirse en realidad esta temporada. La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto revelaron el tan esperado plan a principios de esta temporada, después de intentar una vez más encontrar la última forma de reavivar el interés en el juego.

Parecía el momento adecuado para intentar un juego con orgullo nacional en juego, dado que sucederá este año en medio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Los eventos del Juego de Estrellas de la NBA, al igual que los Juegos Olímpicos en Estados Unidos, serán transmitidos en toda la familia de redes de NBC.

Habrá tres equipos de al menos ocho jugadores. Los juegos serán de un cuarto estándar de la NBA, o 12 minutos de duración.

El Equipo A jugará contra el Equipo B en el primer partido. El ganador de ese juego jugará contra el Equipo C en el segundo. El perdedor del primero jugará contra el Equipo C en el tercer duelo.

Los equipos con los dos mejores récords jugarán en el juego de campeonato. Si los tres equipos están 1-1, la diferencia de puntos sería el desempate.

La liga típicamente tiene diez titulares elegidos por la votación de fórmula ponderada, luego 14 reservas por los entrenadores, y ese también es el caso este año.

Te puede interesar: Tarifa de cinco pesos del transporte público será para todos los estudiantes de Jalisco

Es simplemente diferente.

En un Juego de Estrellas estándar —dos equipos, 12 jugadores por lado— la antigua fórmula de votación funciona perfectamente. Pero esto son tres equipos, con ocho jugadores por lado. Eso significa que al menos 15 jugadores "comenzarán" un juego en el torneo de estrellas.

Por lo tanto, está garantizado que algunos jugadores que no fueron anunciados como titulares el lunes estarán comenzando el 15 de febrero.

Y es posible que algunas plantillas tengan más de ocho jugadores, si la NBA necesita seguir agregando para llegar a 16 en el bando de Estados Unidos o a ocho en el bando mundial.

James, por primera vez en 22 años, no figuró entre el grupo seleccionado como titular.

Su racha récord de 20 apariciones consecutivas en el Juego de Estrellas —no selecciones, esa racha continuó— terminó la temporada pasada cuando se retiró de otro formato de mini-torneo citando lesiones en el pie y el tobillo. Aún podría hacerlo como reserva, con esos 14 lugares por decidirse mediante el voto de los entrenadores principales de la NBA.

Y también podría recibir una invitación como reemplazo por lesión si se necesita uno, con Silver eligiendo a esos jugadores cuando sea necesario.

James está cumpliendo su temporada récord número 23. Su racha récord de 1.297 juegos consecutivos de temporada regular con al menos 10 puntos terminó en diciembre, y ya se ha perdido 17 juegos, lo que significa que probablemente tendrá que jugar en todos los juegos de los Lakers por el resto de la temporada para ser elegible para la mayoría de los premios de postemporada como los honores All-NBA. James ha sido un 'All-NBA' en 21 de sus primeras 22 temporadas, incluyendo un segundo equipo la temporada pasada.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB