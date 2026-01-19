La tercera función del Fin de Semana Internacional del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), realizada la noche del domingo 18 de enero en la Arena México, se vio momentáneamente interrumpida por un incidente que generó tensión entre los asistentes.

El hecho ocurrió durante la lucha estelar por el Campeonato Mundial de Peso Medio, en la que se enfrentaban Templario y Bandido ante un recinto lleno. En pleno desarrollo del combate, un aficionado irrumpió de forma repentina en el cuadrilátero, sorprendiendo tanto a los luchadores como al público presente.

Bandido y Templario se disputaban un título cuando un espontáneo se coló en el ring y los guardias de seguridad batallaron para sacarlo de la Arena México pic.twitter.com/eKlLKiFNVG— Alfredo Narváez (@fredy_guevara27) January 19, 2026

De acuerdo con versiones de personas que se encontraban en la arena, el individuo, presuntamente de origen extranjero y aparentemente bajo los efectos del alcohol, subió al ring e intentó escalar hasta la tercera cuerda, lo que provocó una reacción inmediata de preocupación entre réferis, luchadores y asistentes.

Personal de seguridad de la Arena México intervino de manera rápida para controlar la situación. A pesar de que el sujeto mostró resistencia, los elementos lograron someterlo, retirarlo del ring y posteriormente sacarlo del inmueble, sin que se reportaran personas lesionadas.

Luego de que se restableció el orden, la función pudo continuar con normalidad. La lucha estelar se reanudó y concluyó con la victoria de Templario, quien logró retener el Campeonato Mundial de Peso Medio del CMLL ante Bandido, en un enfrentamiento que fue reconocido con aplausos por parte de la afición.

BB