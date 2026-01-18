La NFL define a sus finalistas de conferencia

Tras una ronda divisional cargada de dramatismo, la NFL ha definido a los cuatro equipos que lucharán por un boleto al Super Bowl LX . Los Patriots de Nueva Inglaterra, los Broncos de Denver, los Seahawks de Seattle y los Rams de Los Ángeles superaron pruebas de fuego para instalarse en la antesala del gran domingo, configurando dos duelos que prometen intensidad máxima el próximo 25 de enero.

En la Conferencia Americana, los Broncos hicieron valer su condición de primer sembrado, aunque no sin sufrimiento. El equipo de Colorado necesitó del tiempo extra para eliminar a los Bills de Buffalo por 33-30. La gran virtud de Denver ha sido su defensiva, la cual lideró la liga en capturas y presiones al mariscal de campo. Ahora, recibirán en el Mile High Stadium a unos revitalizados Patriots. El conjunto de Foxboro avanzó tras imponerse 28-16 a los Texans, apoyándose en una defensiva oportunista que forzó cuatro entregas de balón y en un plan de juego impecable que limitó los errores propios. El duelo en Denver enfrentará la agresividad de los Broncos contra la disciplina táctica de los Patriots a las 14:00 horas.

Por otro lado, la Conferencia Nacional vivirá una edición más de la rivalidad en la división Oeste. Los Seattle Seahawks llegan como los grandes favoritos tras humillar 41-6 a los 49ers de San Francisco. Con una actuación histórica de Kenneth Walker III y un dominio absoluto en equipos especiales, Seattle demostró por qué terminó la temporada regular con la mejor marca de la liga. Su rival serán los sorprendentes Rams, quienes sobrevivieron a una batalla de nieve en Chicago. Los angelinos vencieron a los Bears 20-17 gracias a un gol de campo agónico de Harrison Mevis en la prórroga. La principal fortaleza de los Rams reside en la veteranía de Matthew Stafford y su capacidad para mantener la calma en momentos críticos.

El camino a Santa Clara se definirá este domingo . Mientras que en la AFC se espera un duelo de estrategias defensivas, en la NFC el choque será de poder a poder entre la ofensiva explosiva de Seattle y la resiliencia probada de los Rams. Las emociones arrancarán en Denver y concluirán en el estruendoso Lumen Field de Seattle para conocer a los dos equipos que pelearán por el trofeo Vince Lombardi.

Denver Broncos

Superó a los Bills de Buffalo 33-30 en un dramático duelo que se decidió en tiempo extra con un gol de campo de Wil Lutz. Defensa de Hierro: Fue la unidad con más capturas de la temporada (68). Su agresividad en la línea y su solidez contra la carrera los hacen letales.

New England Patriots

Venció a los Texans de Houston 28-16. Su defensiva forzó 4 intercepciones, aprovechando los errores del rival para controlar el reloj. Disciplina Táctica: Un equipo equilibrado que no comete errores. Su defensa es la cuarta que menos puntos permite en toda la liga.

Seattle Seahawks

Aplastó 41-6 a los 49ers de San Francisco. Rashid Shaheed abrió el juego con un regreso de patada de 95 yardas y Kenneth Walker III anotó 3 veces. Explosividad y Localía: Tienen la ofensiva más dinámica de la NFC. Sam Darnold ha encontrado su mejor versión y el Lumen Field es una fortaleza infranqueable.

Los Angeles Rams

Derrotó 20-17 a los Bears de Chicago en tiempo extra. Tras un milagroso empate de Chicago, Harrison Mevis selló el triunfo con una patada de 42 yardas. Resiliencia y Experiencia: Matthew Stafford sabe manejar la presión. Son expertos en ganar juegos cerrados y cuentan con un ataque oportunista.

Así se jugarán las Finales de Conferencia

Final de la Conferencia Americana

Nueva Inglaterra vs Denver

Domingo 25 de enero

A partir de las 14:00 horas

Mile High Stadium de Denver

Final de la Conferencia Nacional

Los Ángeles vs Seattle

Domingo 25 de enero

A partir de las 17:30 horas

Lumen Field de Seattle

