La Selección Mexicana recibió "flores" rumbo a la Copa Mundial 2026, luego de que el técnico de Portugal y de Cristiano Ronaldo, Roberto Martínez, calificara al Tri como "una selección grande", a dos meses para el partido amistoso que enfrentará a ambos conjuntos nacionales el próximo 28 de marzo en la Ciudad de México.

El encuentro entre México y Portugal será el evento inaugural del renovado Estadio Banorte, (el Estadio Azteca) y que forma parte esencial de la historia de los Mundiales, ya que servirá como sede del partido inaugural por tercera ocasión. El juego de marzo servirá como una prueba de alto nivel para el equipo americano y el europeo en su preparación rumbo a la justa del próximo verano.

Durante una entrevista con Marc Crosas, el español Roberto Martínez destacó no solo el nivel deportivo del conjunto mexicano, sino también el peso histórico y social que tiene el Tri en el futbol internacional. El seleccionador recordó el impacto de la afición mexicana en Copas del Mundo recientes, como Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, subrayando que México es una selección que siempre compite y genera un ambiente único en cualquier escenario.

"Una selección como la mexicana siempre me ha impresionado. El nivel de aficionados que había en Sudáfrica, Brasil. Es una selección grande", dijo el estratega, que antes ya dirigió a Bélgica.

Martínez también elogió al estadio que albergará el partido, al señalar que el Azteca es una referencia obligada dentro de la historia de los Mundiales, al haber sido sede de finales y encuentros memorables.

"El Estadio Azteca es una referencia dentro de los mundiales", dijo.

¿Cuándo es el partido México vs Portugal?

El partido México vs Portugal se jugará el 28 de marzo a las 19:00 horas, en lo que será uno de los compromisos más atractivos del Tri antes del arranque del Mundial de 2026, torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá. El duelo acaparará los reflectores debido a la posible presencia de Cristiano Ronaldo, capitán y máxima figura del conjunto luso y referente del futbol internacional.

La posible visita de Cristiano Ronaldo a nuestro país ha causado gran expectativa entre los aficionados, ya que podría tratarse de uno de sus últimos partidos internacionales y en nuestro país. El delantero portugués, multicampeón en Europa y considerado una leyenda, será el principal atractivo de una noche en la que se prevé estadio lleno.

