Tapatías van por la hazaña para alcanzar la primera final de la LVP

Tapatías Club enfrenta un desafío mayúsculo. Luego de caer en el primer juego de Semifinal ante las Gigantes de Aguascalientes, el equipo jalisciense está obligado a ganar para igualar la serie y forzar un tercer partido que definirá a una de las finalistas de la primera edición de la Liga Voleibol Profesional de México (LVP).

Ante el reto de remontar para avanzar a la final

Este lunes 30 de marzo, durante una conferencia de prensa liderada por Héctor Oroz, propietario de la franquicia morada, junto a las jugadoras Miranda Oroz y Jocelyn Urías, hablaron sobre el reto tan importante que representa conseguir la remontada para poder clasificarse a la final, teniendo como principal objetivo convertirse en las primeras campeonas de la LVP.

"Sé que el sábado pasado el resultado no se dio, pero también sé lo que tengo de equipo. Hay que demostrarlo el próximo sábado y el domingo reconfirmarlo para ir a donde tenemos que estar que es en la final de esta primera edición de la LVP. Tenemos varias lesiones como todos los equipos, pero estamos trabajando en ellas y vamos a sacar el compromiso", comentó el señor Oroz.

"Tenemos una responsabilidad muy grande. Debemos entrar a pelear en la cancha y ganar por todo lo que se lleva detrás de este proyecto. Tenemos un muy buen equipo, todas lo sabemos. Entonces es cosa de que nos la creamos dentro de la cancha porque sabemos que tenemos mucho para dar y lo tenemos que demostrar", agregó Urías.

Por su parte, Miranda señaló que: "Es matar o morir para poder coronar el domingo con el pase a esa gran final. Esto no es como se empieza, sino como se termina. Claro que hubiera sido una gran ventaja esa victoria para sentirnos más seguras y tranquilas, pero por algo pasan las cosas."

El próximo sábado 4 de abril a las 19:00 horas, Tapatías se enfrentará a las hidrocálidas en el juego 2 de la Semifinal que se disputará en el Gimnasio Joly Ramírez. En caso de que el equipo local logre ganar, el tercer y último encuentro se jugará al día siguiente en el mismo recinto y horario.

Compromiso con el deporte femenino

En el evento también estuvieron presentes Fernando Ortega y David Prado, directores generales de Code Jalisco y Comude Guadalajara, respectivamente, quienes se encargaron de respaldar el proyecto de Tapatías Club.

Fernando Ortega, director general del Code Jalisco. EL INFORMADOR / J. Acosta

"Hemos buscado proyectar el deporte de Jalisco en este ámbito de espectáculo profesional a través de diferentes agendas. El proyecto de Tapatías y la primera liga profesional de voleibol femenil era algo que veníamos empujando desde hace años. Por lo que, ya hecho una realidad, representa mucho para el deporte de Jalisco y se trata de generar identidad, ídolos deportivos, en este caso, figuras que representan a Tapatías," manifestó Ortega.

"Poder hablar de este gran equipo es parte de lo que se ha venido sembrando y cosechando a lo largo de los años porque Tapatías realmente refleja y se ha encargado de darle una semilla al municipio de Guadalajara. Estamos muy contentos de poderlas tener aquí. Deseamos que el próximo sábado y domingo podamos salir con la victoria para poder avanzar", expresó Prado.

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