México cierra la fecha FIFA contra Bélgica

Luego del apagado regreso de la Selección Mexicana al Estadio Azteca, tras empatar sin goles contra Portugal, el Tri cierra la Fecha FIFA este martes con otro examen de gran categoría ante Bélgica -noveno país en el ranking mundial- en el Soldier Field de Chicago, donde deberá mostrar una cara más convincente sobre el terreno de juego.

Tras las sensaciones agridulces que dejó el encuentro del sábado, Javier Aguirre tiene una nueva oportunidad ante un rival de la élite europea para explorar nombres, esquemas y estrategias casi definitivas de cara a la Copa del Mundo, puliendo los últimos detalles con sus pupilos.

Con miras a definir la lista de jugadores que portarán la playera verde en junio y realizar el corte definitivo, el “Vasco” también enfrenta complicaciones debido a un mar de lesionados . Además, en este ciclo ante selecciones europeas aún falta por ver en acción a Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Jesús Angulo, Orbelín Pineda, Denzell García, Alexis Sánchez y Guillermo Martínez, aunque algunos, como Ochoa u Orbelín, ya son viejos conocidos del técnico.

En este duelo amistoso contra los Diablos Rojos, la selección deberá evitar la resaca del partido ante Portugal, elevar la intensidad y demostrar que puede sostener su estilo de juego frente a un rival de máxima exigencia. El sábado pasado, los lusitanos dominaron la creación de juego y arrinconaron a México en varios lapsos del encuentro.

Ajustes, exigencia y panorama del rival

En este ensayo, el “Vasco” tendrá que adaptar la estrategia y el parado táctico antes y durante el partido , en busca del mejor rendimiento de sus futbolistas y de obtener conclusiones finales de esta pausa internacional, tanto de los jugadores con experiencia como de aquellos que aún están en la cuerda floja rumbo al llamado mundialista.

La defensa azteca, aunque puede presumir cuatro partidos consecutivos sin recibir gol, mostró fragilidad y falta de concentración que permitió varias aproximaciones portuguesas al área. Por fortuna para la escuadra mexicana, dichas acciones no terminaron en gol, ya sea por intervenciones del “Tala” Rangel o por falta de contundencia rival.

En cuanto a la ofensiva, además de mejorar la eficacia y definición, el equipo debe encontrar soluciones para optimizar la posesión del balón, especialmente en el último tercio de la cancha. También es necesario fortalecer la conexión entre los referentes del ataque, que se asociaron en pocas ocasiones en el amistoso reciente; una de ellas fue el fallo de Armando González, la oportunidad más clara para el Tri.

El último enfrentamiento entre estos dos equipos fue en 2017 , también de carácter amistoso, y terminó en empate 3-3, con dobletes de Hirving Lozano y Romelu Lukaku. En esta ocasión, el principal referente ofensivo belga no estará disponible; sin embargo, el director técnico Rudi García mantiene nombres de peligro como Kevin De Bruyne en la distribución, el escurridizo Jérémy Doku y el extremo Dodi Lukébakio.

El poderío ofensivo de Bélgica quedó evidenciado en su reciente victoria por 5-2 sobre Estados Unidos en Atlanta, el primer partido del combinado europeo en el año. El equipo remontó con cuatro goles en la segunda mitad y acumula diez encuentros sin derrota desde marzo del año pasado, con siete victorias, 37 goles a favor, nueve en contra y solo un partido sin anotar.

Con estos antecedentes, el trabajo defensivo de la selección mexicana deberá rozar la perfección si no quiere depender nuevamente de la fortuna en Chicago.

SV