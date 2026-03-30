Este martes 31 de marzo, Jamaica se enfrentará a la República Democrática del Congo en un duelo que, para los futbolistas del combinado nacional, representa uno de los encuentros más importantes de su historia, ya que buscan regresar a la Copa del Mundo al conseguir su boleto para el Mundial de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Así lo aseguró el zaguero central Ian Fray.

La voz de los jugadores de Jamaica antes del partido

"Definitivamente, (es el juego más importante de su historia); en los últimos 28 años no hemos cualificado para la Copa del Mundo, así que en los últimos 28 años, creo que será uno de los partidos más importantes de la historia".

Por su parte, Joel Latibeaudiere consideró que están a 90 minutos de cumplir el gran sueño de su país, debido a la trascendencia que implica volver a la máxima justa del futbol mundial.

"Sería un gran logro para la gente de Jamaica, para mí, para mi equipo. Así que estamos esperando a que este equipo se clasifique para la Copa del Mundo y se celebre en Jamaica. Es un gran sueño para el equipo y para mí. Esto es lo que soñamos, esto es lo que estamos aquí para hacer, para clasificar para el Mundial. Esto es lo que vamos a hacer", agregó.

Finalmente, Ronaldo Webster enfatizó que el equipo tiene clara su mentalidad: ganar, sin importar las formas.

"Es la mentalidad que tenemos ahora. Tenemos que tener esa mentalidad de ganar. Ganamos nuestro primer partido y ahora tenemos que tomar la buena parte de eso y la parte que podemos mejorar. Y usar eso en este partido", concluyó.

Lo que debes saber sobre el partido Congo vs Jamaica

La República Democrática del Congo y Jamaica se enfrentarán en el partido decisivo del repechaje intercontinental rumbo al Mundial de 2026, en un duelo que se disputará en el Estadio AKRON de Guadalajara y que definirá a uno de los últimos clasificados a la Copa del Mundo.

El encuentro se jugará este martes 31 de marzo a las 15:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse EN VIVO a través de televisión de paga y streaming, desde la cancha del inmueble ubicado en Jalisco.

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