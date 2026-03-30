Astros de Jalisco, imparables en CIBACOPA

Los Astros de Jalisco se encuentran imparables en la Liga Mexicana de Básquetbol CIBACOPA. Luego de que finalizara la primera vuelta de la temporada 2026, la quinteta jalisciense impuso una nueva marca en la competencia al firmar el mejor arranque en una campaña tras acumular 14 victorias consecutivas , manteniendo un paso perfecto, ya que no ha registrado ninguna derrota en lo que va del certamen.

El equipo dirigido por Iván Déniz no sólo lidera el standing, sino que también domina la liga al ostentar una poderosa y temible ofensiva que se posiciona como la mejor de todas, permitiéndole ser el principal candidato para llevarse el título y, con ello, conseguir un posible segundo bicampeonato del Pacífico en la historia de la franquicia.

Jalisco ha barrido todas sus series y en cinco partidos ha superado la barrera de los 100 puntos. Su más reciente actuación contra los Frayles de Guasave fue imponente, puesto que en ambos encuentros contra la escuadra sinaloense ganaron por una diferencia significativa. Primero, los vencieron 99-106 y después aseguraron la serie por 95-103.

Su arma más letal la han encontrado a través del estadounidense Alfonso Clark Burke III, quien se ha convertido en el segundo mejor anotador de la temporada con 19.3 PPG, sólo por detrás de Gage Davis-McMurrin de Ostioneros de Guaymas que ostenta 19.7 PPG. Además, Burke registra el mejor porcentaje en tiros de tres puntos con 50.7%.

De cara al comienzo de la segunda vuelta, los Astros visitarán a los Pioneros de Los Mochis , equipo que se ha presentado con un paso equilibrado en la actual campaña, pero sin ser un claro dominante, ya que tienen marca de 9-9 y se ubican en la séptima posición.

La serie ante los mochitecos tendrá lugar este lunes 30 y martes 31 de marzo a las 21:15 horas en la duela del Centro de Usos Múltiples (CUM). Posteriormente, Jalisco volverá a tener otra salida para medirse ante los Caballeros de Culiacán el martes 7 y miércoles 8 de abril. Finalmente, el equipo regresará a casa el viernes 10, cuando reciba a los Rayos de Hermosillo.

Récords de inicio de temporada en CIBACOPA

2026 | Astros de Jalisco | 14-0

2025 | Astros de Jalisco | 13-1

2014 | Rayos de Hermosillo | 8-1

2012 | Rayos de Hermosillo | 8-1

SV