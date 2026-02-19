Tapatías van por el invicto de las Coronelas en la LVP

“Que pierdan” es el contundente y seguro mensaje que dio Natalia Martínez, jugadora de las Tapatías, sobre lo que espera de las Coronelas de Durango este fin de semana en Guadalajara, cuando los dos primeros lugares de la Liga Mexicana de Voleibol tengan un choque de poder a poder en el gimnasio “Jolly” Ramírez.

“Ya tenemos a todas nuestras extranjeras, está todo conjuntándose. A partir de esta jornada ya van a ver al equipo más completo”, comentó Héctor Oroz, presidente del club tapatío, este jueves a la prensa.

El equipo duranguense tiene paso perfecto, con diez victorias en la primera mitad de la campaña , y superó a las de Guadalajara en la segunda jornada, desde la cual las Tapatías no conocen la derrota; el primer partido se fue a cinco sets y el segundo se resolvió en tres sets corridos para las Coronelas. No obstante, la bloqueadora del equipo, Jocelyn Urías, consciente de que no hay rivales fáciles, también destacó la propia calidad de la sexteta morada.

“Ya pasó la primera vuelta y demostramos un poco del nivel que tenemos, y vamos a seguir mejorando. Todas han dado pelea; es cosa de no confiarnos con nadie y nosotras hacer nuestro trabajo a nuestro nivel. Nos quedamos con un mal sabor de boca, pero estamos motivadas y en casa para dar buena pelea”, dijo la seleccionada nacional.

La unión, el apoyo y la confianza son los valores destacados por las jugadoras para su crecimiento colectivo en el primer año de la LVP. La segunda prueba contra las Coronelas será clave para medir la vara de las aspiraciones al campeonato, sabiendo que, con éxitos recientes de otros equipos de la ciudad, es una oportunidad para atraer más miradas al voleibol y a la liga.

“Sabemos que conlleva una responsabilidad muy grande representar a un equipo, ser las primeras de Jalisco en una liga de voleibol profesional. Es una responsabilidad y una motivación ver que, si los otros equipos están cumpliendo, nosotras también podemos”, mencionó Miranda Oroz, opuesto del conjunto jalisciense.

Una de las jugadoras que llegó para apuntalar la plantilla tapatía es Yaneirys Rodríguez, seleccionada dominicana que se ha adaptado bien a la liga y a sus compañeras, reconociendo los mejores aspectos, así como las debilidades dentro del juego. La quisqueyana, de experiencia internacional, declaró que “las extranjeras estamos bien adaptadas, vamos por buen camino. Nuestro fuerte es el ataque; tenemos atacadoras muy buenas, pero tenemos que mejorar la comunicación dentro de la cancha”.