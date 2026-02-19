Armando 'Hormiga' González despierta interés en Rusia y los Países Bajos

El delantero de Chivas, Armando González, no solo se ha consolidado como referente ofensivo en la Liga MX, sino que su rendimiento ha cruzado fronteras y lo ha colocado en el radar de clubes europeos.

Con apenas 22 años y números que lo respaldan entre los mejores Sub-23 del mundo, el atacante rojiblanco vive un momento clave: mientras su presente ilusiona en Guadalajara , en Rusia y los Países Bajos ya analizan seriamente la posibilidad de sumarlo a sus filas.

De acuerdo con información consultada por EL INFORMADOR, el Feyenoord ha seguido de cerca su evolución en Guadalajara . El conjunto neerlandés ha elaborado reportes recientes sobre el goleador de Chivas, por lo que se encuentra en el radar del club europeo para incorporarlo a sus filas.

Por ahora, no hay una propuesta formal ni negociaciones abiertas entre ambas instituciones. Sin embargo, el seguimiento existe y podría evolucionar si el atacante mantiene el ritmo actual. Desde el entorno del futbolista, el mensaje es claro: concentración absoluta en Chivas y en los objetivos inmediatos del equipo.

No es la primera vez que el club de Róterdam posa la mirada en el mercado mexicano. La experiencia con Santiago Giménez resultó un precedente positivo, y la incorporación del joven Stephano Carrillo reafirmó la confianza en el talento azteca. En ese escenario, González aparece como un perfil atractivo: juventud, regularidad y proyección internacional.

En la temporada 2025-2026, González acumula 17 goles en 24 compromisos oficiales , números que lo ubican como el segundo máximo anotador Sub-23 del mundo entre futbolistas de primera división. Solo lo supera el delantero del Crusaders FC, Fraser Bryden, quien suma 19 tantos en Irlanda del Norte.

Con la Copa del Mundo en el horizonte, cada partido representa una oportunidad para convencer al seleccionador Javier Aguirre. Mientras tanto, la “Hormiga” mantiene los pies en la tierra, consciente de que su mejor argumento para dar el salto al extranjero sigue siendo el gol.

CSKA de Moscú intentó llevarse a la “Hormiga”

De acuerdo con reportes de ESPN, el delantero también estuvo en la órbita del CSKA de Moscú, que mostró un interés formal y estaba dispuesto a ejecutar su cláusula de rescisión, fijada en una cifra superior a los 20 millones de dólares.

El conjunto ruso incluso tenía preparada la inversión para cubrir el monto establecido por Chivas; sin embargo, la decisión final fue permanecer algunos meses más con el cuadro rojiblanco, priorizando la continuidad deportiva antes de dar el salto al futbol europeo.