Dónde ver EN VIVO el Draft NFL 2026 y quiénes son los mejores prospectos

osEl draft de la NFL 2026 apunta a romper con la tendencia reciente y perfila un escenario atípico en la primera ronda.

A diferencia de lo ocurrido en 2021 y 2024, cuando hubo una alta demanda de quarterbacks, este año todo indica que la posición no dominará las selecciones iniciales. Fernando Mendoza se perfila como la primera selección global de los Raiders de Las Vegas, pero después podría abrirse una brecha considerable antes de que otro mariscal de campo sea elegido, con Ty Simpson como principal candidato.

Las casas de apuestas colocan a Simpson como ligero favorito para colarse en la primera ronda, aunque si su nombre no aparece temprano, no se descarta un escenario poco común: que solo haya un quarterback en toda la primera ronda. En los últimos 24 años, esto únicamente ha ocurrido en dos ocasiones: en 2022 con Kenny Pickett (turno 20) y en 2013 con EJ Manuel (número 16). El promedio en los últimos 12 drafts es de 3.3 quarterbacks seleccionados en primera ronda, con un récord reciente de seis en 2024.

Curiosamente, estos escenarios han dado pie a historias inesperadas, ya que varios de los quarterbacks más exitosos han surgido fuera de la primera ronda. Casos como Brock Purdy (última selección en 2022), Geno Smith (segunda ronda en 2013), Drew Brees (segunda ronda en 2001) y Tom Brady (sexta ronda en 2000) respaldan esa tendencia.

Para los Raiders, de concretarse la selección de Mendoza, sería la primera vez desde 2007 que toman a un quarterback en primera ronda, cuando eligieron a JaMarcus Russell, considerado uno de los mayores fracasos en la historia del draft. Solo Seattle, Dallas y Nueva Orleans acumulan más tiempo sin seleccionar a un pasador en esa instancia.

El contexto del draft también está marcado por múltiples movimientos de selecciones. Equipos como Giants, Jets, Cleveland, Kansas City, Miami y Dallas tendrán más de un pick en la primera ronda, mientras que Cincinnati, Atlanta, Indianapolis, Green Bay, Jacksonville y Denver no contarán con selecciones en esa instancia.

Nueva York podría ser protagonista al tener dos selecciones dentro del top 10, una oportunidad que en años recientes ha dado resultados destacados. Además, Ohio State amenaza con colocar hasta cuatro jugadores en ese rango, algo que no sucede desde 1967.

Finalmente, el corredor Jeremiyah Love podría romper una sequía de siete años sin running backs en el top 5, lo que reflejaría un posible ajuste en la tendencia ofensiva de la NFL, cada vez más inclinada al juego aéreo.

Con información de AP

¿Dónde ver el draft de la NFL?

Ronda 1: Jueves 23 de abril-19:00 horas

Ronda 2 y 3: Viernes 24 de abril-18:00 horas

Rondas 4 a 7: Sábado 25 de abril-11:00 horas

Todas serán transmitidas en México por ESPN, Disney+, Fox Sports, NFL network y NFL Game Pas

La transmisión de la primera ronda arranca hoy en punto de las 18:00 horas y se podrá seguir a través de ESPN, NFL Network y TUDN.

Posibles selecciones según el analista Daniel Jeremiha. X/NFL

Latinos en el draft 2026 de la NFL

Fernando Mendoza

Apunta a ser el nombre más destacado de esta generación. Su sobresaliente desempeño en el futbol colegial lo llevó a ganar el Trofeo Heisman, tras una temporada en la que lanzó para tres mil 150 yardas y 41 touchdowns, con apenas seis intercepciones.

KC Concepción

Con solo 20 años, tuvo una campaña sobresaliente con Texas A&M. Registró 61 recepciones para 919 yardas y nueve anotaciones, consolidándose como el principal objetivo aéreo de los Aggies y mostrando regularidad, liderazgo y capacidad para aparecer en momentos decisivos.

Josh Cuevas

Fue un elemento importante dentro de la ofensiva de Crimson Tide la temporada pasada. Terminó con 37 recepciones, 411 yardas y cuatro touchdowns, además de aportar de forma constante en el bloqueo.

Jacob Rodríguez

Se afianzó como la pieza central de la defensiva de los Red Raiders el año anterior. Destaca por su lectura de juego, intensidad en la línea y habilidad para liberarse de bloqueos y presionar al quarterback rival.

Taurean York

De raíces mexicanas, tuvo una sólida actuación defensiva con los Aggies, al sumar 72 tacleadas y una captura. Sobresale por su anticipación y su disciplina en el análisis de video, lo que le permite estudiar a fondo a sus rivales.

Diego Pavia

Con ascendencia española y mexicana, concluyó su carrera universitaria con los Commodores. A sus 24 años, dejó una última temporada notable, con tres mil 539 yardas por pase, 29 touchdowns y solo ocho intercepciones, además de evidenciar liderazgo en el campo.

Enrique Cruz Jr.

A los 22 años, se consolidó como el encargado de proteger el lado ciego en la línea ofensiva de los Jayhawks durante 2025, permitiendo únicamente una captura a lo largo de toda la temporada regular.

Fernando Carmona Jr.

Tuvo una destacada participación con los Razorbacks en 2025, al registrar una calificación de protección de pase superior al 90%. Su movilidad lateral contrasta con su físico imponente, lo que lo convierte en un liniero confiable.

Joey Aguilar

De ascendencia mexicana y puertorriqueña, el quarterback de los Volunteers mostró condiciones para competir a alto nivel. Cerró la temporada con tres mil 565 yardas, 24 pases de touchdown y apenas 10 intercepciones.

Jesús Gómez

El pateador disputó su última campaña universitaria con los Arizona State Sun Devils. Conectó el 73.3% de sus intentos (22 de 30), con un gol de campo más largo de 54 yardas.