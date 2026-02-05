El partido entre Mazatlán y Chivas se disputará este viernes 6 de febrero como parte de la Jornada 5 (J5) del Clausura 2026 de la Liga MX. El duelo enfrenta al líder e invicto, mientras que los Cañoneros buscan reaccionar en su estadio. Te dejamos aquí el horario y dónde ver el partido EN VIVO.

Mazatlán vs Chivas: Así llegan los equipos a la J5 del Clausura 2026

Mazatlán atraviesa un momento complicado en el torneo. El conjunto del Pacífico no ha logrado sumar victorias en el torneo en curso y ocupa el último lugar de la Tabla General. En casa, el equipo ha disputado dos partidos, ambos con derrota, incluido un marcador abultado ante Monterrey.

Este será el segundo encuentro de Sergio Bueno al frente del equipo, luego del relevo en la dirección técnica. Aunque el cambio no ha modificado los resultados, el objetivo inmediato será competir con mayor orden defensivo y aprovechar la localía para frenar al líder del campeonato.

Chivas, por su parte, llega con paso perfecto tras cuatro jornadas. El Guadalajara ha ganado todos sus compromisos y se mantiene como superlíder del torneo, respaldado por un funcionamiento colectivo sólido y una ofensiva constante. El equipo dirigido por Gabriel Milito ha sabido capitalizar el impulso con el que cerró el Apertura 2025 y ha mantenido regularidad en este inicio de torneo.

Si bien el Rebaño aún tiene por delante pruebas de mayor exigencia en el calendario, el duelo ante Mazatlán representa la oportunidad de extender su racha positiva y seguir con el liderato.

Dónde ver EN VIVO el partido Mazatlán vs Chivas de la J5 - Liga MX

Este viernes 6 de febrero, Mazatlán recibirá a Chivas en el Estadio El Encanto, en Mazatlán, Sinaloa, dentro de la J5 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por televisión abierta y de paga. También podrás seguir el minuto a minuto y el marcador fina en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: viernes 6 de febrero, 21:06 horas

viernes 6 de febrero, 21:06 horas Estadio: El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network y Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF