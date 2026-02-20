Sulaimán pone a ESTE rival contra el Canelo para la pelea del 12 de septiembre

En septiembre de 2025, Saúl Álvarez fue derrotado por Terence Crawford en el ring del estadio Allegiant y desde el campanazo final se ha ido cocinando la próxima pelea de Canelo.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, asegura que a la historia del Canelo le restan varios capítulos y el primero será en septiembre, cuando reinicie el camino en pos de volver a ser campeón indiscutido de los supermedianos.

"El 'Canelo' es un fenómeno, le ha dado a México y el mundo ya 14 años de grandeza como campeón mundial y es considerado de los más importantes en esta era", subraya Sulaimán, en charla exclusiva con SUN.

"Perdió con Crawford en una pelea en la que no estuvo en el ring. Hubo muchas situaciones de todo tipo y simplemente perdió, pero tomó la derrota como grande, la aceptó y lo que quiere es una revancha... Crawford se retiró y lo dejó colgado".

¿Quién sería el siguiente rival del Canelo según Mauricio Sulaimán?

El retorno se dará hasta el 12 de septiembre, porque el tapatío se recupera de una intervención quirúrgica en el codo izquierdo. Será en Arabia Saudita, aunque el rival es una incógnita. El camerunés Christian M'blilli, monarca supermediano del CMB, es un sólido candidato.

"Él [Álvarez] es el clasificado número uno del Consejo. El campeón M'blilli estuvo en México y hay la posibilidad de que exista una pelea", revela. "Hay muchas cosas que deben ver antes que eso, pero es un hecho que regresa el 12 de septiembre en Riad".

Donde intentará hacer más grande su legado, ese que no es valorado del todo, lo que Sulaimán considera que sucederá cuando el tapatío ponga el punto final a su historia.

"El día que 'Canelo' se retire, se analice que peleó con 22 campeones mundiales —hasta ahorita—, se valorará", pronostica. "Tiene mucho que presumir".

63 victorias logradas por el púgil tapatío.

