Real Madrid entrega evidencias de los insultos racistas contra Vinícius

El Real Madrid envió a la UEFA “todas las pruebas disponibles” sobre el presunto insulto racista contra Vinícius Júnior en el partido de la Champions League contra Benfica.

“Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido”, informó el club, sin dar más detalles sobre las pruebas presentadas.

La UEFA designó a un investigador especial el miércoles para recopilar pruebas sobre lo ocurrido en Lisboa en la victoria del Madrid por 1-0 sobre Benfica en el partido de Ida de la serie de repechaje del certamen.

Vinícius acusó a Gianluca Prestianni, jugador argentino de Benfica, de llamarlo “mono” después de que el astro brasileño marcara el único gol del encuentro. Prestianni estaba entre los jugadores de Benfica molestos con Vinícius después de que el delantero celebrara junto a la bandera de córner del cuadro local.

Prestianni se cubrió la boca con la camiseta cuando presuntamente le habló al jugador brasileño y negó haber insultado racialmente a Vinícius, quien ha sido objeto de repetidos insultos racistas en España por su color de piel.

“El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del futbol mundial”, señaló el club. “El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad”.

Benfica, por su parte, afirmó que Prestianni ha sido víctima de una “campaña de difamación” y alabó la investigación abierta por la UEFA el miércoles, al indicar que “apoya plenamente y cree la versión presentada” por el argentino.

Prestianni negó haber proferido un insulto racista y aseguró que se “malinterpretó“ lo que dijo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró el miércoles que estaba “conmocionado y entristecido al ver el incidente de presunto racismo” y elogió al árbitro por activar el protocolo antirracismo durante el partido, que se detuvo durante casi 10 minutos en el Estadio da Luz.

“Los racistas son, ante todo, cobardes y necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son”. Vinícius, jugador del Real Madrid

Historial de ataques a Vinícius

24 de octubre de 2021 (Barcelona vs. Real Madrid): Un aficionado realiza insultos racistas hacia el brasileño. LaLiga presenta denuncia; el caso se archiva por falta de identificación del agresor.

14 de marzo de 2022 (Mallorca vs. Real Madrid): Se reportan sonidos e insultos racistas desde la grada. LaLiga interpone denuncia.

18 de septiembre de 2022 (Atlético de Madrid vs. Real Madrid): Antes y durante el derbi circulan videos con cánticos racistas dirigidos al jugador.

30 de diciembre de 2022 (Valladolid vs. Real Madrid): Insultos racistas captados en video cuando Vinícius es sustituido. El caso deriva posteriormente en proceso judicial.

26 de enero de 2023: Aparece un muñeco con su camiseta colgado de un puente en las inmediaciones del centro de entrenamiento del Real Madrid, en un acto considerado como amenaza con connotaciones racistas.

5 de marzo de 2023 (Betis vs. Real Madrid): Se detectan cánticos racistas; hay identificación posterior de un implicado.

21 de mayo de 2023 (Valencia vs Real Madrid): Caso más mediático: Vinícius denuncia insultos racistas, se activa protocolo y el encuentro se detiene. Posteriormente hay sanciones deportivas y proceso penal.

17 de febrero de 2026 (Benfica vs. Real Madrid): Vinícius denuncia presunto insulto racista de un rival tras anotar; el partido se detiene momentáneamente y se activa protocolo UEFA.