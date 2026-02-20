La Jornada 7 (J7) del Clausura 2026 trae para todos los aficionados rojinegros un duelo directo en la zona media de la Tabla General, cuando Atlas reciba a San Luis en Guadalajara. Ambos equipos llegan separados por pocos puntos y con la oportunidad de escalar posiciones. Te contamos a qué hora inicia el encuentro y dónde verlo EN VIVO.

Atlas suma 10 puntos tras seis jornadas, con tres victorias, un empate y dos derrotas. El conjunto rojinegro ha mostrado competitividad, aunque todavía busca mayor regularidad para consolidarse en los primeros puestos y, sobre todo, busca encontrarse con el gol luego de la goleada del pasado fin de semana. Con seis tantos a favor y siete en contra, los tapatíos mantienen un margen reducido en esta primera parte del certamen.

Atlético San Luis, por su parte, acumula siete unidades producto de dos triunfos, un empate y tres derrotas. El equipo potosino ha alternado buenas actuaciones con lapsos de desconcentración defensiva, lo que le ha impedido mantener una racha positiva.

El enfrentamiento luce equilibrado por estadísticas y momento de los equipos, aunque la localía de los tapatíos podría representar un factor determinante para su causa.

Dónde ver EN VIVO el partido Atlas vs San Luis de la J7 - Liga MX

Este sábado 21 de febrero, Atlas recibirá a Atlético San Luis en el Estadio Jalisco de Guadalajara, dentro de la agenda de la J7 del Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse por plataformas digitales.

Fecha y hora: Sábado 21 de febrero, 17:00 horas

Sábado 21 de febrero, 17:00 horas Estadio: Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Jalisco, Guadalajara, Jalisco Transmisión: ViX Premium, Layvtime YouTube

* Horarios del centro de México

** Sujeto a cambios de transmisión

