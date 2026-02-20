El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX abre la Jornada 7 este viernes 20 de febrero con una doble cartelera que dará continuidad al calendario regular del campeonato. Conforme avanza el certamen, la competencia comienza a marcar las tendencias en la Tabla General y cada resultado adquiere mayor relevancia en la lucha por los puestos de clasificación.

Los partidos podrán seguirse EN VIVO a través de distintas señales de televisión abierta, canales de paga y plataformas digitales, ofreciendo alternativas para ver los encuentros desde cualquier dispositivo.

Para que no te pierdas un solo segundo de la actividad del día, te dejamos la agenda completa de los partidos programados para este viernes.

Partidos HOY viernes 20 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Tigres vs Pachuca | 19:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7 |

Puebla vs América | 21:06 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Resultados y más de la Liga MX

Sigue toda la cobertura de la Liga MX este viernes 20 de febrero, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

