La Jornada 14 (J14) del Clausura 2026 se puso en marcha el viernes con los primeros encuentros y continuó el sábado con la mayor parte de la actividad programada, dejando encaminado el desarrollo de la fecha.

Este domingo 12 de abril se disputan los últimos partidos de la jornada, con los que se completará la actividad del fin de semana en la Liga MX y se terminará de definir el panorama tras una nueva fecha del campeonato.

Los aficionados podrán seguir los encuentros EN VIVO a través de televisión abierta y plataformas digitales, aunque cada partido tendrá emisión por diferentes vías según los acuerdos que tengan.

Partidos hoy domingo 12 de abril – Liga MX EN VIVO

El domingo la actividad arranca al mediodía con el duelo entre Pumas y Mazatlán a las 12:00 horas, con transmisión por televisión abierta, de paga y por streaming. La jornada continúa por la noche con el enfrentamiento entre Toluca y Atlético San Luis a las 19:00 horas, que se verá por las mismas vías.

Pumas vs Mazatlán | 12:00 | TUDN, ViX Premium, Las Estrellas |

Toluca vs San Luis | 19:00 | TUDN, Canal 5, ViX Premium |

Resultados y más de la Liga MX

A través de EL INFORMADOR es posible seguir minuto a minuto los resultados de cada jornada, revisar los goles, consultar la Tabla General conforme se mueve fecha a fecha y conocer los próximos partidos del calendario.

De esta manera, los aficionados tienen a su alcance un seguimiento integral del campeonato, con información oportuna que permite entender cómo evoluciona la Liga MX y qué equipos se perfilan rumbo a la fase final.

También puedes consultar la nota con la agenda de partidos del día que se publica todos los días, para que, en caso de que desees ver los juegos desde donde te encuentres, conozcas con detalle la plataforma donde se transmitirá, así como los horarios en los que se juega cada encuentro de la liga de tu preferencia.

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

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