Sinner se corona en Miami con un histórico 'Sunshine Double'

El Hard Rock Stadium fue testigo este domingo de una exhibición de resiliencia y maestría tenística. El italiano Jannik Sinner se consagró campeón del Miami Open 2026 tras derrotar al checo Jiří Lehečka con un sólido 6-4 y 6-4 , sellando así el codiciado “Sunshine Double” al encadenar los títulos de Indian Wells y Miami en una misma temporada.

Sin embargo, el camino a la gloria no fue sencillo, y no precisamente por lo ocurrido dentro de las líneas de cal. La jornada estuvo marcada por una climatología hostil que puso a prueba los nervios de jugadores y aficionados. Desde tempranas horas, una persistente lluvia obligó a retrasar el inicio del encuentro por más de una hora. Cuando finalmente se pudo saltar a la pista, la humedad y el viento añadieron una capa de dificultad extra a un partido que ya era de alta tensión.

La batalla contra los elementos no terminó ahí. Durante el segundo set, con el marcador empatado 3-3, las precipitaciones regresaron con fuerza, obligando a una nueva interrupción de casi una hora. En un torneo que carece de pista cubierta, la incertidumbre reinó en las gradas mientras las cuadrillas de mantenimiento trabajaban a marchas forzadas para secar el cemento azul de Miami.

Pese a las constantes pausas que cortaban el ritmo de juego, Sinner demostró por qué es el tenista más en forma del planeta . Al reanudarse las acciones, el número 2 del mundo mantuvo la frialdad y no cedió ni una sola vez su servicio, apoyado en un impresionante 92 % de puntos ganados con su primer saque y firmando 10 aces. Lehečka, quien disputaba su primera final de Masters 1000, opuso una resistencia admirable, pero terminó sucumbiendo ante la precisión quirúrgica del transalpino en los momentos cruciales.

Con este triunfo, Sinner hace historia al convertirse en el primer hombre desde Roger Federer, en 2017, en completar el doblete estadounidense, y lo hace con una estadística demoledora: no perdió un solo set en todo el torneo. El italiano se marcha de Florida consolidado como el gran dominador del circuito en este arranque de 2026.

EFE/ C. HERRERA-ULASHKEVICH.

SV