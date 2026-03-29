Domingo, 29 de Marzo 2026

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Sinner se corona en Miami con un histórico 'Sunshine Double'

El italiano se consagró campeón del Miami Open 2026 tras derrotar al checo Jiří Lehečka con un sólido 6-4 y 6-4

Por: Luis Ascanio

Sinner hace historia al convertirse en el primer hombre desde Roger Federer, en 2017, en completar el doblete estadounidense. EFE/ C. HERRERA-ULASHKEVICH.

Sinner hace historia al convertirse en el primer hombre desde Roger Federer, en 2017, en completar el doblete estadounidense. EFE/ C. HERRERA-ULASHKEVICH.

El Hard Rock Stadium fue testigo este domingo de una exhibición de resiliencia y maestría tenística. El italiano Jannik Sinner se consagró campeón del Miami Open 2026 tras derrotar al checo Jiří Lehečka con un sólido 6-4 y 6-4, sellando así el codiciado “Sunshine Double” al encadenar los títulos de Indian Wells y Miami en una misma temporada.

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Sin embargo, el camino a la gloria no fue sencillo, y no precisamente por lo ocurrido dentro de las líneas de cal. La jornada estuvo marcada por una climatología hostil que puso a prueba los nervios de jugadores y aficionados. Desde tempranas horas, una persistente lluvia obligó a retrasar el inicio del encuentro por más de una hora. Cuando finalmente se pudo saltar a la pista, la humedad y el viento añadieron una capa de dificultad extra a un partido que ya era de alta tensión.

La batalla contra los elementos no terminó ahí. Durante el segundo set, con el marcador empatado 3-3, las precipitaciones regresaron con fuerza, obligando a una nueva interrupción de casi una hora. En un torneo que carece de pista cubierta, la incertidumbre reinó en las gradas mientras las cuadrillas de mantenimiento trabajaban a marchas forzadas para secar el cemento azul de Miami.

Pese a las constantes pausas que cortaban el ritmo de juego, Sinner demostró por qué es el tenista más en forma del planeta. Al reanudarse las acciones, el número 2 del mundo mantuvo la frialdad y no cedió ni una sola vez su servicio, apoyado en un impresionante 92 % de puntos ganados con su primer saque y firmando 10 aces. Lehečka, quien disputaba su primera final de Masters 1000, opuso una resistencia admirable, pero terminó sucumbiendo ante la precisión quirúrgica del transalpino en los momentos cruciales.

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Con este triunfo, Sinner hace historia al convertirse en el primer hombre desde Roger Federer, en 2017, en completar el doblete estadounidense, y lo hace con una estadística demoledora: no perdió un solo set en todo el torneo. El italiano se marcha de Florida consolidado como el gran dominador del circuito en este arranque de 2026.

 EFE/ C. HERRERA-ULASHKEVICH.
EFE/ C. HERRERA-ULASHKEVICH.

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