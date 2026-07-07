El mundo ha levantado la voz ante los comentarios racistas que la senadora paraguaya Celeste Amarilla realizó contra Kylian Mbappé tras el partido entre Francia y Paraguay de los Octavos de Final del Mundial 2026. Este martes 7 de julio, la Oficina de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó lo expresado por la política y mostró su apoyo total al futbolista francés.

En un comunicado publicado a través de redes sociales, el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Thameen Al-Kheetan, señaló las declaraciones de la senadora como racistas y despreciables. Además, lo sucedido no es un caso aislado y es el reflejo de un problema que afecta al futbol y al deporte en general.

"Los comentarios racistas y deshumanizantes contra el futbolista francés Kylian Mbappé realizados por la senadora paraguaya Celeste Amarilla son despreciables y, lamentablemente, no constituyen un caso aislado.

Los reportes de incidentes racistas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 reflejan un problema más amplio que afecta al futbol y al deporte en general. Los funcionarios públicos tienen una responsabilidad aún mayor de rechazar el racismo, la discriminación y los discursos de odio en sus declaraciones", se señala en el comunicado.

La ONU pide acciones contra el racismo y responsabiliza a autoridades y organizaciones deportivas

También se les adjudicó responsabilidad a los Estados y organizaciones deportivas para intentar erradicar los actos de racismo o cualquier otro tipo de discriminación.

"Los Estados y las organizaciones deportivas deben trabajar activamente para prevenir actos de racismo y cualquier otra forma de discriminación. También deben garantizar la existencia de mecanismos independientes y eficaces de rendición de cuentas.

Asimismo, las empresas de redes sociales tienen la responsabilidad de prevenir y combatir la discriminación racial y los abusos xenófobos en sus plataformas, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos", se agregó.

Emmanuel Macron expresa su respaldo a Kylian Mbappé tras la polémica

De igual forma, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, respaldó a la estrella del conjunto galo, señalando que Mbappé "realizó un gol más en contra del racismo".

"Un gol más para Kylian Mbappé. Contra el racismo esta vez. Todo mi apoyo. Cuando las palabras ensucian, nuestros valores responden: dignidad, respeto, fraternidad", dijo a través de la red social X.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Saber más: La FFF denunciará a senadora paraguaya por comentarios racistas sobre Mbappé

OF