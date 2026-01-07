Simon Yates anuncia su retiro del ciclismo

El británico Simon Yates —del equipo Visma Lease a Bike—, ganador del Giro de Italia 2025 y de la Vuelta a España 2018, ha anunciado su retirada del ciclismo profesional a los 33 años de edad, según anuncia su equipo.

En su último año como profesional, Simon logró varios resultados destacados. Ganó el Giro y se alzó con una victoria de etapa en el Tour de Francia. Anteriormente, el británico también ganó la Vuelta a España, varias etapas en las tres grandes Vueltas y la clasificación general de la Tirreno-Adriático.

"He tomado la decisión de retirarme del ciclismo profesional. Esto puede ser una sorpresa para muchos, pero no es una decisión que haya tomado a la ligera. He estado pensando en ello durante mucho tiempo, y ahora parece que es el momento adecuado para alejarse del deporte", ha comentado Yates.

"El ciclismo ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria. Desde competir en la pista del Velódromo de Manchester, hasta competir y ganar en el escenario más grande y representar a mi país en los Juegos Olímpicos han marcado cada capítulo de mi vida".

"Estoy profundamente orgulloso de lo que he logrado lograr e igualmente Agradecido por las lecciones que trajo consigo. Si bien las victorias siempre destacan, los días más difíciles y los reveses fueron igual de importantes. Me enseñó resiliencia y paciencia, e hizo que los éxitos significaran aún más", comenta.

El ciclista nacido en Bury se muestra agradecido a "todos los que me han apoyado a lo largo del camino, desde el personal del equipo hasta mis compañeros, por una lealtad que me han ayudado a realizar mis propios sueños".

Yates subraya "la comprensión del equipo" por aceptar su decisión y agradece el apoyo de su familia.

"Me alejo del ciclismo profesional con un profundo orgullo y un sentimiento de paz. Este capítulo me ha dado más de lo que jamás imaginé, y recuerdos y momentos que permanecerán conmigo mucho después de que termine la carrera y para lo que venga después.

Para Grischa Niermann, director del equipo, es "una pena que Simon se retire ahora".

"Con Simon ganamos el Giro de Italia el año pasado y una etapa en el Tour de Francia. Es una pena que se retire ahora, pero lo hace en un momento de gran intensidad. Simon fue un escalador excepcional y un corredor de la clasificación general que siempre remaba cuando más importaba", resumió.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

