A pocos días de que el balón ruede en el Estadio Jalisco, el nerviosismo se ha apoderado de la madriguera rojinegra. Este miércoles, durante el entrenamiento matutino realizado en el coloso de la Calzada Independencia, se confirmaron las ausencias de los dos refuerzos estelares para la zaga del Atlas: los argentinos Rodrigo Schlegel y Manuel Capasso.

A pesar de la urgencia de Diego Cocca por apuntalar su defensa tras un 2025 de pesadilla donde los Zorros fueron una de las peores retaguardias, el estratega no pudo contar con su nueva pareja de centrales en la práctica clave. Ambos futbolistas emprendieron un viaje de emergencia hacia Houston, Texas, con el objetivo de gestionar sus visas de trabajo.

Este trámite administrativo es el último requisito que les impide estar habilitados legalmente ante la Liga MX. El club ha movido sus hilos para agilizar el proceso migratorio, pues la intención es que los defensores regresen a Guadalajara a primera hora del jueves, con el documento en mano, para ser registrados oficialmente y entrar en la convocatoria final.

El Atlas debuta este viernes 9 de enero a las 21:00 horas recibiendo a la Franja del Puebla. Para Cocca, contar con Schlegel y Capasso no es solo una opción, sino una necesidad operativa. Schlegel llega con el cartel de líder tras su paso por la MLS con el Orlando City, mientras que Capasso busca revancha en México tras ser campeón en Paraguay.

Si el trámite en el consulado se retrasa, el cuerpo técnico tendría que improvisar con elementos de la cantera o veteranos que terminaron el torneo anterior bajo la lupa de la afición. Con la sombra de la multa del cociente acechando y un mercado de fichajes con poco "futbol de estufa" en otras posiciones, la directiva rojinegra sabe que no puede permitirse arrancar el Clausura 2026 dando ventajas reglamentarias por falta de previsión administrativa. Las próximas horas serán determinantes para saber si la "Muralla Argentina" podrá estrenarse ante su gente.

