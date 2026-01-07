Realizarán partido de leyendas entre Real Madrid y Barcelona en el Estadio AKRON

Este miércoles 7 de enero fue presentada la Copa de Leyendas, un encuentro en el que figuras históricas de los clubes españoles Real Madrid y Barcelona se enfrentarán en la cancha del Estadio AKRON el próximo 3 de marzo.

Este miércoles 7 de enero fue presentada la Copa de Leyendas, un encuentro en el que figuras históricas de los clubes españoles Real Madrid y Barcelona. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

El duelo contará con la participación de las leyendas del Barcelona Carles Puyol, Xavi Hernández y Rafael Márquez. Además, los organizadores se encuentran en conversaciones para que David Villa y Ronaldinho también formen parte del encuentro. Por el lado del Real Madrid, ya están confirmados Fernando Morientes, Iker Casillas y Fernando Hierro.

Una oportunidad única para los aficionados

Durante la presentación del evento, el director del proyecto, Marcelo Michel Leaño, destacó la oportunidad que tendrán los aficionados tapatíos de presenciar en vivo a las figuras de dos de los clubes más importantes del futbol europeo.

“Es una posibilidad única e histórica de reencontrarnos con estas leyendas. La buena noticia es que no tendremos que verlas por televisión, sino en la cancha. Será un partido único, histórico e irrepetible, en nuestro Estadio AKRON, una sede acostumbrada a grandes eventos, donde podremos disfrutar futbol de élite”, señaló.

Por su parte, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, subrayó la relevancia del encuentro, el cual consideró un parteaguas para el deporte en la región.

Juan José Frangie, subrayó la relevancia del encuentro, el cual consideró un parteaguas para el deporte en la región. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

“En Zapopan queremos seguir albergando partidos internacionales de esta relevancia. Hemos tenido grandes eventos musicales, torneos como la WTA de tenis y peleas de talla mundial, pero con este partido marcamos un parteaguas. Seguiremos trabajando de la mano con el Club Deportivo Guadalajara para que este tipo de eventos continúen y se proyecten a nivel mundial”, expresó.

La presentación trajo a leyendas del Barcelona

Durante la presentación se realizó una transmisión simultánea en la que participaron el exdefensor del Barcelona Rafael Márquez, así como las leyendas del Real Madrid Fernando Morientes y Fernando Hierro.

“Significa mucho para mí volver a compartir la cancha con grandes amigos y compañeros, en un club donde lo gané todo en el mejor momento de mi carrera. Además, es especial hacerlo en mi ciudad. Daremos todo para ofrecer un gran espectáculo ante el Real Madrid”, aseguró Márquez.

Daremos todo para ofrecer un gran espectáculo ante el Real Madrid”, aseguró el exdefensor del Barcelona Rafael Márquez. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Finalmente, Fernando Hierro, exdirector deportivo de Chivas, destacó lo especial que será regresar a una ciudad que considera su casa.

“Después de año y medio tendré la oportunidad de saludar a muchos amigos. La ciudad me trató con mucho cariño. Cuando hablamos, hace casi tres años, de hacer este partido y hoy verlo hecho realidad para el próximo 3 de marzo, sin duda será una experiencia maravillosa”, concluyó.

Fernando Hierro, exdirector deportivo de Chivas, destacó lo especial que será regresar a una ciudad que considera su casa. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

En los próximos días se anunciarán más leyendas que formarán parte del evento. La venta general de boletos se llevará a cabo el 14 de enero, mientras que la preventa para clientes del banco HSBC será los días 12 y 13 de enero. El costo mínimo de las entradas será de 500 pesos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS