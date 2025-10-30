Simón Levy intentó comprar Chivas con revolucionaria propuesta

El empresario Simón Levy, quien cuenta en México con dos órdenes de aprehensión vigentes derivadas de procesos penales distintos, intentó hace unos meses modernizar a las Chivas de Guadalajara con una propuesta que hizo pública, dirigida a Amaury Vergara.

La propuesta que Simón Levy le hizo a Amaury Vergara sobre Chivas

En abril de este año, Levy envió una carta formal al presidente del club de fútbol, donde manifestaba su interés en “desarrollar un modelo innovador de adquisición y expansión del Club Deportivo Guadalajara, con el objetivo de transformar a Chivas en el primer club mexicano con una estructura financiera moderna, basada en la bursatilización del talento, la participación del mercado y la creación de valor a largo plazo”.

De este modo, el empresario planeaba convertir el rendimiento de los jugadores en una herramienta financiera, atrayendo inversiones del sector público y privado. Con este modelo, si el futbolista rinde, el inversionista ganaría.

“Esta propuesta no busca únicamente la compra tradicional del club, sino la construcción de un esquema en el que el Guadalajara pueda fortalecer sus finanzas, potenciar sus fuerzas básicas y consolidar su marca global, sin depender de deuda ni de recursos limitados, sino apalancándose en la innovación financiera y deportiva”, se lee en la misiva.

Poco después de lanzar su propuesta, en entrevista con ESPN, Levy aclaró que su intención no era quitarle Chivas a Amaury Vergara: “Yo lo único que quiero es que le vaya bien al Guadalajara”, dijo.

En la entrevista, reveló que no había tenido contacto directo con el presidente del Club Deportivo Guadalajara, pero que esperaría su respuesta.

No obstante, el 30 de abril, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, afirmó que Chivas “ya era un capítulo cerrado”:

“Chivas: Capítulo cerrado, pero siempre amor abierto. Le deseo mucho éxito y que pronto recupere el camino a su grandeza” , escribió.

¿Quién es Simón Levy?

Simón Levy es un empresario, abogado y exfuncionario, quien en los últimos años ha sido uno de los puntos de atención mediática en México, sobre todo en el ámbito político.

Levy se desempeñó como subsecretario de Turismo del Gobierno de México de diciembre de 2018 a mayo de 2019.

Actualmente cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes en México. El primer caso inició en 2021 por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra, debido a la construcción de un inmueble que violaba la normatividad; el probable responsable no acudió a las audiencias de imputación.

El segundo caso, iniciado en noviembre de 2021, fue por amenazas y daño en propiedad ajena doloso, con cinco inasistencias a audiencias judiciales entre diciembre de 2021 y octubre de 2022.

