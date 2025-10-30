San Luis y Juárez se medirán este viernes en un duelo de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025, un encuentro importante en la recta final de la fase regular. Ambos equipos buscarán sumar puntos, ya que sueñan con meterse al Play-In. Si no quieres perderte ningún detalle de este partido, aquí te contamos el horario del partido y en qué canal podrás verlo EN VIVO.

Cómo llegan San Luis vs Juárez a la Jornada 16 de la Liga MX

El Atlético San Luis sueña todavía con estar en la fiesta grande del futbol mexicano, pero ya no dependen de ellos mismos. La noche de este viernes recibe a los Bravos de Juárez en el arranque de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025, escenario donde tratarán de hacer su parte.

Luego de un arranque prometedor al vencer a León en la lejana fecha uno, llega a la antepenúltima jornada con apenas 16 puntos, productos de cinco victorias y un empate, que lo ubican en el onceavo lugar aun con la esperanza de estar en el Play In. Solo un punto de bajo de Santos Laguna, que tiene un cierre prometedor.

Su rival en turno se ubica en el noveno puesto con 20 unidades, por lo que de salir con la victoria pondría en serios aprietos a los fronterizos a la espera de la combinación de resultados para soñar en la fiesta grande.

Por su parte, los Bravos de Juárez buscarán sacar la victoria de la cancha rival, luego de dejar ir la victoria ante el sotanero Puebla al empatar 4-4 en su propio terreno.

Los Bravos dejaron escapar la posibilidad de pelear el sexto lugar general tras el empate con la Franja la jornada anterior, y ahora pelean para que no lo dejen fuera la zona del Play-In.

Dónde ver EN VIVO el partido San Luis vs Juárez de la J16 - Liga MX

El duelo de la Jornada 16 tendrá lugar este viernes 31 de octubre en el Estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí, con inicio a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro podrá verse por televisión restringida y streaming y, además, los seguidores podrán mantenerse al tanto del minuto a minuto a través de las redes sociales de ambos equipos y consultar los resultados en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 31 de octubre, 21:00 horas

Viernes 31 de octubre, 21:00 horas Estadio: Alfonso Lastras, San Luis Potosí

Alfonso Lastras, San Luis Potosí Transmisión: Disney+ Premium, ESPN 2

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

