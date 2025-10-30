Puebla recibirá este viernes a Cruz Azul en un partido que forma parte de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025. Los locales quieren cerrar en casa con un triunfo, pero enfrente tendrá a uno de los mejores del certamen. A continuación, te contamos el horario y los canales donde podrás seguir la transmisión en vivo.

Cómo llegan Puebla y Cruz Azul a la Jornada 16 de la Liga MX

Los camoteros del Puebla quieren cerrar bien el Apertura 2025 en casa donde este fin de semana recibirán a la Máquina.

El equipo que dirige Hernán Cristante se encuentra en el último lugar general con 9 puntos, y podría terminar el torneo en ese sitio de no sacar buenos resultados en sus últimos dos duelos.

Sin embargo, para el encuentro de la fecha 16 tendrá un gran reto, pues enfrente estará uno de los mejores del certamen.

La Franja es uno de los peores equipos como local, con apenas dos juegos ganados, y no se ve por donde puedan sacar los tres puntos este viernes.

El desafío poblano es Cruz Azul, que viene al alza, con sus 32 puntos, empatado con Tigres y uno menos que el líder Toluca (33).

La Máquina quiere el liderato y a eso apunta luego de su victoria ante Rayados de Monterrey, en gran partido.

En su visita a la Angelópolis, los capitalinos podrían llevarse los tres puntos, pues sus delanteros están finos, además de que es uno de los mejores equipos como visitante con solo una derrota en esta condición.

Se espera un triunfo celeste ante las realidades que viven estos dos equipos, y sobre todo si la Máquina aspira al liderato, sin importar lo que los rivales puedan hacer en las últimas dos jornadas.

Dónde ver EN VIVO el partido Puebla vs Cruz Azul de la J16 - Liga MX

El compromiso de la Jornada 16 tendrá lugar este viernes 31 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, y comenzará a las 21:05 horas, tiempo del centro de México. El encuentro se podrá ver por televisión abierta y en streaming y seguir en directo mediante las redes sociales de ambos equipos, así como los resultados actualizados que ofrecerá EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 31 de octubre, 21:05 horas

Viernes 31 de octubre, 21:05 horas Estadio: Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Cuauhtémoc, Puebla, Puebla Transmisión: Caliente TV, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF