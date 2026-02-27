La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes 27 de febrero que su gobierno trabaja con autoridades deportivas internacionales y diplomáticas para recuperar la sede de la Copa Mundial de Clavados que estaba programada en Jalisco, y que fue cancelada tras los recientes hechos de violencia en el Estado.

"Estamos trabajando, porque no hubo quizá suficiente comunicación con nosotros", declaró la Mandataria durante "La Mañanera del Pueblo" desde Sinaloa, en referencia a la decisión de la World Aquatics de suspender la competencia que se llevaría a cabo del 5 al 8 de marzo.

¿Por qué se suspendió el Mundial de Clavados en Guadalajara?

La organización rectora de los deportes acuáticos anunció ayer jueves la cancelación del evento tras evaluar los riesgos de seguridad en Guadalajara y el Estado de Jalisco, luego de los hechos violentos registrados tras un operativo militar contra el Cártel Nueva Generación (CNG) en el que murió su líder, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

La Mandataria Federal aseguró que el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), mantiene contacto con organismos deportivos internacionales para intentar revertir la decisión.

"Rommel (Pacheco, director de Conade) está trabajando con, no sé si es federación o asociación internacional. También el secretario de Relaciones Exteriores (Juan Ramón de la Fuente) (está) en contacto", apuntó.

La Presidenta explicó que las preocupaciones provinieron de federaciones deportivas nacionales y no directamente de gobiernos extranjeros, lo que abrió la posibilidad de reconsiderar la sede.

"No fue (decisión) de los países, sino que fue de las propias federaciones de algunos de los países, que mostraron inquietud", señaló.

Precisó que por ello su gobierno está "trabajando" para poder recuperar este torneo internacional.

"Entonces, todavía tenemos fe en que podemos recuperar este torneo, este Mundial", añadió.

El evento de clavados en Guadalajara formaba parte de la Copa Mundial y era clasificatorio para la Superfinal Mundial prevista en Beijing del 1 al 3 de mayo, por lo que su cancelación implica que la clasificación se definirá con base en los resultados de la parada de Montreal.

La suspensión ocurrió en medio de preocupaciones internacionales sobre la seguridad en México tras los disturbios registrados en Jalisco, donde se reportaron incendios de vehículos, bloqueos y ataques a instalaciones tras el operativo federal contra el CNG.

La cancelación del certamen se dio a conocer pocas horas después de que la FIFA reiterara su confianza en México como una de las sedes del Mundial 2026, junto con Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en medio de cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en el país.

*Con información de EFE

