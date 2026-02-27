Chicharito omite a Chivas al responder dónde se sintió más querido

Una vez más, Javier Hernández se convirtió en tendencia por sus dichos en redes sociales. En esta ocasión bastaron 15 segundos para que el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana volviera a posicionarse en boca de todos por generar polémica.

El exdelantero de Chivas fue cuestionado a través de redes sociales sobre en qué club de futbol se sintió más cómodo en su carrera, y Javier Hernández fue haciendo un recorrido por su exitosa carrera, omitiendo solo tres clubes que defendió.

Ante la pregunta expresa, "En qué club te sentiste más cómodo en tu carrera", el atacante tapatío respondió:

"En todos los clubes me sentí muy bien y muy querido, de todo corazón lo digo. Pero aquí les van los mejores desde mi punto de vista y fueron Manchester, Real Madrid, Bayer Leverkusen y el LA Galaxy".

Entonces, se quedaron fuera del recuento de Chicharito, el West Ham United, en el que jugó a partir de la temporada 2017-18 hasta la 19-20; el Sevilla Futbol Club, al que llegó por una temporada, justo después de vestir la playera de los hammers, y Chivas, con el que inició su carrera profesional y es el último club al que perteneció.

El clip con las declaraciones de Chicharito ha circulado en redes sociales, provocando diversas reacciones en fanáticos del futbol y la Liga MX. Están los que aprovechan para "tirarle" al Guadalajara luego de la omisión de uno de sus ídolos para su club, mientras que otros entienden que las declaraciones se enmarcan luego de haber obtenido malos resultados en esta última etapa en el club tapatío.

En su última etapa en el Club Deportivo Guadalajara, Javier Hernández participó en 35 partidos, consiguiendo solo tres goles y una asistencia. Además, quedó inserto en la memoria por fallar el tiro penal que habría significado la clasificación de Chivas a las semifinales en el Apertura 2025.

OB

