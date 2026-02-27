El trofeo de la FIFA ya está en México: Inicia la cuenta regresiva para el Mundial 2026

El cielo del Valle de México no solo recibió los primeros rayos de sol este viernes; también fue el escenario del descenso de una reliquia que paraliza corazones. A las 9:39 de la mañana, el fuselaje de un Airbus A320-200 tocó la pista del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), transportando en su interior el tesoro más resguardado del deporte: la Copa Mundial de la FIFA.

Con el fuselaje rotulado con los colores del torneo y del máximo patrocinador del Mundial 2026, y una seguridad digna de un jefe de Estado, el trofeo de 6.1 kilos de oro sólido de 18 quilates, aterrizó en territorio azteca exactamente a 104 días de que ruede el balón en la inauguración oficial. Su llegada marca el inicio de una ambiciosa gira de 26 días que llevará la copa por 10 ciudades estratégicas del país, permitiendo que la afición mexicana sienta de cerca la vibración del torneo que coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Leyendas en la pista

La recepción no fue protocolaria, fue nostálgica. Al pie de la escalinata, figuras que escribieron la historia del balompié nacional esperaban con la mirada brillante. Manuel Negrete, autor del gol más bello en la historia de los mundiales (México 86), y Óscar "El Conejo" Pérez, guardameta de dos mundiales, fueron los anfitriones de honor.

Para Negrete, la presencia del trofeo es un recordatorio de la presión y el privilegio que conlleva representar al país. "Me gusta mi selección; yo voy con México", afirmó el legendario '10'. "Espero que les vaya muy bien y que se concentren ya en el primer partido. Previo al Mundial siempre hay presión de la prensa y la gente, pero en el torneo todo cambia". Sobre el orgullo de vestir la "verde", fue contundente: "La ilusión de todo futbolista es estar en una selección. Con el entrenador que esté, siempre es una motivación y un trabajo constante para ser seleccionado".

Próxima parada: La Perla Tapatía

Tras su escala inaugural en la capital, el trofeo se trasladará de inmediato a Guadalajara. Durante este fin de semana, el Estadio AKRON, sede mundialista confirmada y reconfirmada, abrirá sus puertas para exhibir la Copa del Mundo, permitiendo que la ferviente afición tapatía sea de las primeras en el mundo en ver de cerca el galardón antes de que regrese a las vitrinas de la FIFA y, finalmente, a las manos del capitán que se corone este verano.

