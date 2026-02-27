Este día, durante la madrugada en México, se llevó a cabo el sorteo para definir los partidos de Ida de los Octavos de Final de la Champions League 2026. Los encuentros quedaron definidos de la siguiente manera: Los encuentros prometen ser explosivos, aunque algunos ya tienen un ganador previamente definido, según especialistas del deporte y aficionados que se han pronunciado en redes sociales. ¿Quiénes son los equipos con más probabilidades de pasar a Cuartos de Final? La Inteligencia Artificial tiene su pronóstico.El sorteo se realizó apenas hace unas horas y los partidos de Ida están programados para el 10 y 11 de marzo, mientras que la vuelta será el 17 y 18 de marzo.Basado en el análisis de las casas de apuestas y las tendencias, en sitios como ESPN y Récord, estos son los equipos favoritos para avanzar a los Cuartos de Final:Si se cumplen los pronósticos de la mayoría de los sitios especializados (TUDN, El Informador), los clasificados a Cuartos serían:El Real Madrid vs Manchester City es considerado por ESPN como una "final anticipada", lo que divide las opiniones de los expertos, aunque las casas de apuestas se inclinan ligeramente por el equipo inglés debido al factor campo en el partido de vuelta.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF