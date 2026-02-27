Este día, durante la madrugada en México, se llevó a cabo el sorteo para definir los partidos de Ida de los Octavos de Final de la Champions League 2026 . Los encuentros quedaron definidos de la siguiente manera:

Real Madrid vs Manchester City

Newcastle vs Barcelona

Leverkusen vs Arsenal

Atalanta vs Bayern Múnich

PSG vs Chelsea

Galatasaray vs Liverpool

Atlético vs Tottenham

Bodø/Glimt vs Sporting CP

La UEFA definió los encuentros tras el sorteo de este viernes. X / @ChampionsLeague

Los encuentros prometen ser explosivos, aunque algunos ya tienen un ganador previamente definido, según especialistas del deporte y aficionados que se han pronunciado en redes sociales. ¿Quiénes son los equipos con más probabilidades de pasar a Cuartos de Final? La Inteligencia Artificial tiene su pronóstico .

¿Qué equipos pasarán a Cuartos de Final de la Champions League, según la IA?

El sorteo se realizó apenas hace unas horas y los partidos de Ida están programados para el 10 y 11 de marzo, mientras que la vuelta será el 17 y 18 de marzo.

Basado en el análisis de las casas de apuestas y las tendencias, en sitios como ESPN y Récord, estos son los equipos favoritos para avanzar a los Cuartos de Final:

Enfrentamiento | Favorito para avanzar | Factor Clave

Real Madrid vs Manchester City | Manchester City | Las apuestas dan una ligera ventaja al City (-110) por cerrar en casa, aunque ESPN destaca la “mística merengue”

| Las apuestas dan una ligera ventaja al City (-110) por cerrar en casa, aunque ESPN destaca la “mística merengue” Newcastle vs Barcelona | Barcelona | El Barça de Hansi Flick llega como uno de los máximos favoritos al título (+700) tras una fase de liga sólida

| El Barça de Hansi Flick llega como uno de los máximos favoritos al título (+700) tras una fase de liga sólida Leverkusen vs Arsenal | Arsenal | Los "Gunners" son el equipo con mejores probabilidades de ganar el torneo actualmente (+370)

| Los "Gunners" son el equipo con mejores probabilidades de ganar el torneo actualmente (+370) Atalanta vs Bayern Múnich | Bayern Múnich | El poder ofensivo de Harry Kane posiciona al Bayern con un 65 % de probabilidad de avance

| El poder ofensivo de Harry Kane posiciona al Bayern con un 65 % de probabilidad de avance PSG vs Chelsea | PSG | Los parisinos, vigentes campeones, son favoritos ante un Chelsea que ha sido irregular

| Los parisinos, vigentes campeones, son favoritos ante un Chelsea que ha sido irregular Galatasaray vs Liverpool | Liverpool | El equipo de Arne Slot es el segundo gran favorito inglés para avanzar cómodamente

| El equipo de Arne Slot es el segundo gran favorito inglés para avanzar cómodamente Atlético vs Tottenham | Empate técnico | Es la llave más cerrada en las casas de apuestas; medios deportivos señalan que el estilo de Simeone suele imponerse en estas rondas

| Es la llave más cerrada en las casas de apuestas; medios deportivos señalan que el estilo de Simeone suele imponerse en estas rondas Bodø/Glimt vs Sporting CP | Sporting CP | Aunque los noruegos son la "cenicienta" tras eliminar al Inter, el Sporting es favorito por jerarquía

Resumen de predicciones

Si se cumplen los pronósticos de la mayoría de los sitios especializados (TUDN, El Informador), los clasificados a Cuartos serían:

Arsenal

Bayern Múnich

Liverpool

Barcelona

Paris Saint-Germain

Manchester City (llave de pronóstico reservado)

Sporting de Portugal

Atlético de Madrid / Tottenham (el duelo más parejo)

El Real Madrid vs Manchester City es considerado por ESPN como una "final anticipada" , lo que divide las opiniones de los expertos, aunque las casas de apuestas se inclinan ligeramente por el equipo inglés debido al factor campo en el partido de vuelta.

