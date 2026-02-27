Viernes, 27 de Febrero 2026

Champions League: ¿Qué equipos pasarán a Cuartos de Final, según la IA?

Los encuentros prometen ser explosivos, aunque algunos ya tienen un ganador "cantado"

Por: Fabián Flores

El Real Madrid vs Manchester City es considerado por ESPN como una "final anticipada". EFE / M. Trezzini

Este día, durante la madrugada en México, se llevó a cabo el sorteo para definir los partidos de Ida de los Octavos de Final de la Champions League 2026. Los encuentros quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Real Madrid vs Manchester City
  • Newcastle vs Barcelona
  • Leverkusen vs Arsenal
  • Atalanta vs Bayern Múnich
  • PSG vs Chelsea
  • Galatasaray vs Liverpool
  • Atlético vs Tottenham
  • Bodø/Glimt vs Sporting CP
La UEFA definió los encuentros tras el sorteo de este viernes. X / @ChampionsLeague

Los encuentros prometen ser explosivos, aunque algunos ya tienen un ganador previamente definido, según especialistas del deporte y aficionados que se han pronunciado en redes sociales. ¿Quiénes son los equipos con más probabilidades de pasar a Cuartos de Final? La Inteligencia Artificial tiene su pronóstico.

¿Qué equipos pasarán a Cuartos de Final de la Champions League, según la IA?

El sorteo se realizó apenas hace unas horas y los partidos de Ida están programados para el 10 y 11 de marzo, mientras que la vuelta será el 17 y 18 de marzo.

Basado en el análisis de las casas de apuestas y las tendencias, en sitios como ESPN y Récord, estos son los equipos favoritos para avanzar a los Cuartos de Final:

Enfrentamiento | Favorito para avanzar | Factor Clave

  • Real Madrid vs Manchester City | Manchester City | Las apuestas dan una ligera ventaja al City (-110) por cerrar en casa, aunque ESPN destaca la “mística merengue”
  • Newcastle vs Barcelona | Barcelona | El Barça de Hansi Flick llega como uno de los máximos favoritos al título (+700) tras una fase de liga sólida
  • Leverkusen vs Arsenal | Arsenal | Los "Gunners" son el equipo con mejores probabilidades de ganar el torneo actualmente (+370)
  • Atalanta vs Bayern Múnich | Bayern Múnich | El poder ofensivo de Harry Kane posiciona al Bayern con un 65 % de probabilidad de avance
  • PSG vs Chelsea | PSG | Los parisinos, vigentes campeones, son favoritos ante un Chelsea que ha sido irregular
  • Galatasaray vs Liverpool | Liverpool | El equipo de Arne Slot es el segundo gran favorito inglés para avanzar cómodamente
  • Atlético vs Tottenham | Empate técnico | Es la llave más cerrada en las casas de apuestas; medios deportivos señalan que el estilo de Simeone suele imponerse en estas rondas
  • Bodø/Glimt vs Sporting CP | Sporting CP | Aunque los noruegos son la "cenicienta" tras eliminar al Inter, el Sporting es favorito por jerarquía

Resumen de predicciones

Si se cumplen los pronósticos de la mayoría de los sitios especializados (TUDN, El Informador), los clasificados a Cuartos serían:

  • Arsenal
  • Bayern Múnich
  • Liverpool
  • Barcelona
  • Paris Saint-Germain
  • Manchester City (llave de pronóstico reservado)
  • Sporting de Portugal
  • Atlético de Madrid / Tottenham (el duelo más parejo)

El Real Madrid vs Manchester City es considerado por ESPN como una "final anticipada", lo que divide las opiniones de los expertos, aunque las casas de apuestas se inclinan ligeramente por el equipo inglés debido al factor campo en el partido de vuelta.

FF

