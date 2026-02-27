El Clausura 2026 entra en su Jornada 8 (J8) este viernes 27 de febrero con una Tabla General que ya presenta diferencias evidentes entre los equipos de la Liga MX. Chivas lidera con 18 puntos, seguido de Cruz Azul (16) y Pumas (15), mientras que en la parte baja la presión comienza a sentirse.

En ese contexto, varios de los equipos que entran en acción esta noche necesitan algo más que una buena actuación. Querétaro y Juárez aún tienen un partido pendiente y están fuera de zona de clasificación, por lo que sumar es muy importante para que no se queden atrás. En contraste, Atlas y Pachuca querrán mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

En el fondo de la tabla, Mazatlán y Santos atraviesan un momento complicado, por lo que la J8 es esa oportunidad que les podría ayudar a cambiar la narrativa antes de que el torneo se les escape.

Los partidos de este día podrán seguirse EN VIVO a través de televisión y plataformas digitales, con distintas opciones de transmisión.

Partidos hoy viernes 27 de febrero – Liga MX EN VIVO

Querétaro vs Santos | 19:00 | FOX One, FOX+

Mazatlán vs Pachuca | 19:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7

Juárez vs Atlas | 21:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7

Xolos vs Pumas | 21:06 | FOX One, FOX+

Resultados y más de la Liga MX

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

---

