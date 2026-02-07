La final de la Serie del Caribe Jalisco 2026 tendrá un tinte histórico e inédito: por primera vez, dos equipos mexicanos disputarán el título del clásico caribeño. Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco volverán a verse las caras en un juego por el campeonato, reeditando una rivalidad reciente que ha marcado el beisbol invernal, pero ahora en el escenario más importante de la región.

El camino hasta la final no fue sencillo para ninguno. Ambos conjuntos tuvieron que sufrir, ajustar y levantarse ante la adversidad, mostrando carácter y una garra que confirma el gran momento del beisbol mexicano.

Tomateros logró su boleto a las semifinales como cuarto lugar del Round Robin, tras cerrar con récord de 2-2, al perder ante Puerto Rico y Charros, pero conseguir la victoria contra Panamá y arrebatarle el invicto a una República Dominicana que parecía imparable.

Mientras que, Jalisco avanzó en segunda posición, gracias a una sólida marca de 3-1, reflejo de su consistencia a lo largo del torneo. Pese a que inició con un tropiezo ante los Leones del Escogido, logró reivindicarse ante los otros tres equipos.

Ya en las semifinales, los dos representantes aztecas protagonizaron remontadas que encendieron a la afición. Culiacán se midió ante República Dominicana, la vigente campeona, y supo responder en los momentos clave para darle la vuelta al encuentro y sellar una victoria contundente por 9-4.

Por su parte, Jalisco vivió un duelo de alta tensión frente a Puerto Rico, en un juego lleno de volteretas y cuatro cuadrangulares, del cual salió avante con resultado de 8-6, asegurando su pase a la gran final por segundo año consecutivo.

Este enfrentamiento será el sexto choque entre culichis y jaliscienses en apenas dos semanas. A los cuatro juegos de la final de la LMP se suma el duelo que sostuvieron en la ronda inicial de esta Serie del Caribe. Hasta ahora, la balanza se inclina claramente del lado de los Charros, quienes han salido victoriosos en cinco de esos enfrentamientos, un dato que añade presión y motivación extra para Tomateros.

La cita definitiva será este sábado 7 de febrero a las 19:00 horas, cuando Culiacán y Jalisco salten al diamante en busca de la gloria caribeña. Más allá del resultado, la final garantiza un nuevo campeón mexicano y confirma el dominio y crecimiento del beisbol nacional en el ámbito internacional.

