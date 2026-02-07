Luego de conseguir la victoria ante Mazatlán e hilar cinco triunfos consecutivos, el Director Técnico de Chivas, Gabriel Milito, admitió su preocupación por la lesión de Luis Romo, zaguero y capitán del Guadalajara, quien tuvo que abandonar el partido.

El estratega argentino reconoció que la molestia podría ser más seria de lo esperado y pone en riesgo la participación del jugador en el Clásico Nacional, e incluso existe la posibilidad de que se pierda varios encuentros.

“Con respecto a Luis, da la sensación de que tuvo una molestia importante en el posterior. Habrá que hacer estudios para ver qué arrojan los resultados, pero todavía es muy pronto para sacar conclusiones. No sé exactamente qué fue lo que le pasó, pero evidentemente da la sensación de que es una lesión que le va a costar, tal vez, algunos partidos. Ojalá que no, pero es probable que sea así”, señaló.

De igual manera, el técnico rojiblanco se mostró satisfecho por el momento que atraviesa el equipo, al destacar que sumar cinco victorias consecutivas no es una tarea sencilla dentro del futbol mexicano.

“Era nuestro objetivo comenzar de esta manera, con buen juego y, además, con buenos resultados. No es fácil ganar cinco partidos seguidos, pero creo que lo hemos hecho de forma merecida. Por momentos jugamos muy bien y hubo otros en los que el rival también hizo su partido y nos puso en dificultad. Más allá de eso, estamos muy contentos con la manera de competir y con la manera de jugar. Sin duda hay cosas para corregir y mejorar, y para eso está la semana. Hablaremos y trabajaremos para seguir mejorando en algunos aspectos y continuar evolucionando como equipo”, agregó.

Finalmente, Milito reconoció que Chivas enfrentará una exigente prueba en los próximos días ante América, por lo que enfatizó que el equipo deberá mantener el mismo nivel competitivo ante una serie de compromisos complicados.

“No hay partidos fáciles. Ahora se vienen tres partidos muy importantes para nosotros. Empezamos visualizando el primero y después vendrán los otros. Jugamos en casa, contra el clásico rival, que tiene un gran equipo, y va a ser una muy buena prueba para nosotros. Medirnos con los mejores siempre es agradable e importante, pero después hay que seguir compitiendo de la misma manera que lo estamos haciendo y, si es posible, mejor, corrigiendo algunos aspectos que creo que podemos hacer mejor y afrontando cada partido de la misma manera”, concluyó.