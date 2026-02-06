Aunque, en el pronóstico, los Tomateros de Culiacán eran uno de los equipos con menos probabilidades de llegar a la Final de la Serie del Caribe 2026 por cómo iniciaron su camino en la presente edición, los comandados por Lorenzo Bundy se enfrentaron a la adversidad y, para sorpresa de muchos, eliminaron a la vigente novena campeona.

Bundy confesó que el secreto para conseguir que el conjunto guinda se clasificara al juego por el título después de once años fue que siempre fueron conscientes de la calidad con la que cuentan en su roster, por lo que nunca perdieron la fe.

“Después de que perdimos los dos primeros juegos del evento, mi gente estaba molesta porque ellos sabían que nosotros teníamos derecho de haber ganados esos juegos. Entonces, llegó donde ganamos un juego difícil contra Panamá por 2-1. Pero después de ese, platiqué con los bateadores y ahora sí estamos jugando béisbol como yo pienso que nosotros debemos jugar.”

“Ellos nunca perdieron la fe porque saben que tenemos un buen equipo y podemos competir con cualquier equipo que esté aquí. Dominicana comenzó ganando y hombres como Floreal cambiaron el momento para nosotros. David Reyes, estuvo peleando poquito con su comando hoy, eso es muy raro. Pero, se mantuvo en la pelea y el bullpen entró para terminar sacando los outs necesarios para ganar”, comentó Bundy.

Por su parte, Yadir Drake, uno de los hombres más destacados de la Semifinal, también elogió la parte mental de todo el equipo, ya que, pese a que se vieron abajo en la pizarra, mantuvieron el estado anímico para alcanzar el objetivo.

“Internamente lo hablamos, para ganar hoy teníamos que salir a jugar como terminamos ayer y todos hicieron su trabajo. Empezamos a nadar contra la corriente con las dos anotaciones de ellos, pero nadie en el equipo ajó el estado anímico. Eso fue lo fundamental para que estuviéramos en este instante hablando de que ganamos el partido”, agregó Drake.

MF