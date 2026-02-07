Este sábado 7 de febrero de 2026, el futbol tiene una actividad intensa durante toda la jornada, con partidos programados desde la muy temprano y hasta la noche. La cartelera incluye competencias locales e internacionales, con transmisiones EN VIVO tanto en televisión como en plataformas de streaming.

Para facilitar el seguimiento de la jornada, se presenta una guía práctica con los horarios y canales de cada encuentro del día. El listado contempla opciones de televisión de paga, señal abierta y servicios digitales, con la información más destacada para seguir cada partido en tiempo real.

Partidos HOY sábado 7 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Toluca vs Cruz Azul | 17:00 | TV Azteca, FOX One, ViX Premium, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7 |

Querétaro vs León | 17:00 | FOX One, FOX+ |

Atlas vs Pumas | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

Pachuca vs Juárez | 19:00 | FOX One, FOX+ |

América vs Monterrey | 21:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

Partidos HOY sábado 7 de febrero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Atlante vs Tapatío | 17:00 | Canal por confirmar |

Dorados de Sinaloa vs Club Atlético La Paz | 21:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY sábado 7 de febrero de 2026 - LaLiga EN VIVO

Rayo Vallecano vs Real Oviedo | 07:00 | SKY Sports |

FC Barcelona vs Mallorca | 09:15 | SKY Sports |

Sevilla vs Girona | 11:30 | SKY Sports |

Real Sociedad vs Elche | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 7 de febrero de 2026 - Premier League EN VIVO

Manchester United vs Tottenham | 06:30 | HBO Max, TNT, TNT Sports |

Arsenal vs Sunderland | 09:00 | FOX One, FOX+ |

Fulham vs Everton | 09:00 | FOX One |

Burnley vs West Ham | 09:00 | Tubi, FOX One |

Bournemouth vs Aston Villa | 09:00 | HBO Max, TNT, TNT Sports |

Wolverhampton vs Chelsea | 09:00 | HBO Max |

Newcastle vs Brentford | 11:30 | HBO Max, TNT, TNT Sports |

Partidos HOY sábado 7 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

Genoa vs Napoli | 11:00 | Disney+ Premium, DAZN, ESPN 2 |

Fiorentina vs Torino | 13:45 | Disney+ Premium, DAZN, ESPN 2 |

Partidos HOY sábado 7 de febrero de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Lens vs Rennes | 10:00 | FOX One |

Stade Brestois vs Lorient | 12:00 | FOX One, Tubi |

Nantes vs Olympique Lyonnais | 14:05 | FOX One |

Partidos HOY sábado 7 de febrero de 2026 - Bundesliga EN VIVO

VfL Wolfsburg vs Borussia Dortmund | 08:30 | SKY Sports |

Borussia Mönchengladbach vs Bayer Leverkusen | 11:30 | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

