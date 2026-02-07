Sábado, 07 de Febrero 2026

Deportes | Programación

Futbol hoy 7 de febrero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este sábado 7 de febrero de 2026, el futbol tiene una actividad intensa durante toda la jornada, con partidos programados desde la muy temprano y hasta la noche. La cartelera incluye competencias locales e internacionales, con transmisiones EN VIVO tanto en televisión como en plataformas de streaming.

Para facilitar el seguimiento de la jornada, se presenta una guía práctica con los horarios y canales de cada encuentro del día. El listado contempla opciones de televisión de paga, señal abierta y servicios digitales, con la información más destacada para seguir cada partido en tiempo real.

Partidos HOY sábado 7 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • Toluca vs Cruz Azul | 17:00 | TV Azteca, FOX One, ViX Premium, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7 |
  • Querétaro vs León | 17:00 | FOX One, FOX+ |
  • Atlas vs Pumas | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |
  • Pachuca vs Juárez | 19:00 | FOX One, FOX+ |
  • América vs Monterrey | 21:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

Partidos HOY sábado 7 de febrero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Atlante vs Tapatío | 17:00 | Canal por confirmar |
  • Dorados de Sinaloa vs Club Atlético La Paz | 21:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY sábado 7 de febrero de 2026 - LaLiga EN VIVO

  • Rayo Vallecano vs Real Oviedo | 07:00 | SKY Sports |
  • FC Barcelona vs Mallorca | 09:15 | SKY Sports |
  • Sevilla vs Girona | 11:30 | SKY Sports |
  • Real Sociedad vs Elche | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 7 de febrero de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Manchester United vs Tottenham | 06:30 | HBO Max, TNT, TNT Sports |
  • Arsenal vs Sunderland | 09:00 | FOX One, FOX+ |
  • Fulham vs Everton | 09:00 | FOX One |
  • Burnley vs West Ham | 09:00 | Tubi, FOX One |
  • Bournemouth vs Aston Villa | 09:00 | HBO Max, TNT, TNT Sports |
  • Wolverhampton vs Chelsea | 09:00 | HBO Max |
  • Newcastle vs Brentford | 11:30 | HBO Max, TNT, TNT Sports |

Partidos HOY sábado 7 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

  • Genoa vs Napoli | 11:00 | Disney+ Premium, DAZN, ESPN 2 |
  • Fiorentina vs Torino | 13:45 | Disney+ Premium, DAZN, ESPN 2 |

Partidos HOY sábado 7 de febrero de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

  • Lens vs Rennes | 10:00 | FOX One |
  • Stade Brestois vs Lorient | 12:00 | FOX One, Tubi |
  • Nantes vs Olympique Lyonnais | 14:05 | FOX One |

Partidos HOY sábado 7 de febrero de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • VfL Wolfsburg vs Borussia Dortmund | 08:30 | SKY Sports |
  • Borussia Mönchengladbach vs Bayer Leverkusen | 11:30 | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

