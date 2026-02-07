Por segundo año consecutivo, los Charros de Jalisco pelearán por el título caribeño. México rojo venció 8-6 a Puerto Rico para conseguir su boleto a la gran final de la Serie del Caribe 2026. En un duelo de semifinal que se caracterizó por el poder ofensivo de ambas novenas, reflejado en los cuatro cuadrangulares y un total de 24 imparables conectados en el estadio Panamericano.

Yohandy Morales inauguró los disparos de Manny Bañuelos con un home run que puso en ventaja a Puerto Rico en la primera entrada. Sin embargo, la respuesta de México fue de inmediata con un sencillo productor de Mateo Gil que emparejó la balanza.

El poder ofensivo de ambas novenas se desataría en los siguientes capítulos, ya que se conectaron tres jonrones de manera consecutiva. Uno por parte de los boricuas y dos a cuenta mexicana que, además trajeron consigo una rayita extra, poniendo una diferencia de tres anotaciones.

La superioridad parecía cómoda para los Charros, no obstante, en una noche de imprecisiones desde la lomita, Bañuelos le cedió la oportunidad a Puerto Rico de recortar distancias al tolerar dos carreras más, ocasionando que el lanzador zurdo se bajara de la loma después de cuatro entradas de labor en las que toleró siete imparables y ponchó a tres rivales.

Al relevo vino Mario Meza, quien tampoco pudo frenar a los peloteros boricuas y, bajo su serpentina, los visitantes consiguieron darle la voltereta momentánea. A lo largo de tres entradas consecutivas los relevistas de Puerto Rico tuvieron el control en sus manos al contener el ataque azteca y la tensión reinó en el Panamericano.

La mítica séptima entrada llegó y, con ella, Derek West, quien sucumbió desde el montículo ante los batazos certeros de Gil y Leo Heras, los encargados de conectar los sencillos productores para que México se sacudiera la presión y pusiera a vibrar al inmueble zapopano.

El bullpen de México pudo recomponer su camino al apagar el ataque boricua, mismo que se combinó con una gran respuesta de los fildeadores. En especial, cuando Julián Ornelas realizó una impresionante atrapada evitando que un imparable de Christian Vázquez pudiera convertirse en un posible triplete.

Trevor Clifton se adjudicó el salvamento para que Jalisco pudiera sellar el triunfo con el que volverá a enfrentar a los Tomateros de Culiacán, pero ahora en la primera final entre dos equipos mexicanos en una Serie del Caribe.

