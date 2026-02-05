Después de 50 años, dos novenas mexicanas se volvieron a enfrentar en la Serie del Caribe, y el saldo resultó favorecedor para el equipo anfitrión. Por quinto juego consecutivo, los Charros de Jalisco, representando a México rojo, vencieron a los Tomateros de Culiacán, tras ganar por una pizarra de 2-4 en el Estadio Panamericano.

Tomateros, infundado en México verde, comenzó vulnerando los lanzamientos de Ronald Medrano, luego de que Rodolfo Amador conectara un elevado de out que produjo una carrera. Sin embargo, la respuesta del conjunto local fue de inmediata a través de Mateo Gil, quien pegó un sencillo para mandar a Michael Wielansky a tocar el plato.

Para la parte baja del segundo inning, Reynaldo Rodríguez inauguró el turno de Jalisco con un sólido batazo de cuatro esquinas para darle la vuelta a la pizarra. Pero, los visitantes no se quedaron con los brazos cruzados y Amador volvió a presentarse oportuno con un doblete que llevó a Allen Córdoba a poner la del empate.

Tras la anotación de Culiacán, Medrano no pudo continuar en el compromiso por lesión en la rodilla, por lo que su lugar fue tomado, de manera prematura, por César Gómez, quien trabajó a lo largo de dos entradas y un tercio en las que contuvo a la ofensiva vestida de verde.

Por parte de Tomateros, Faustino Carreras pudo enmendar un poco su actuación al colgar un par de ceros, pero para el quinto rollo fue relevado por Braulio Torres-Pérez y, a través de algunos lanzamientos descontrolados, Charros volvió a timbrar.

Dos de los momentos de mayor agobio para Jalisco se vivieron en el séptimo y noveno capítulo cuando México verde logró llenarle las bases. Sin embargo, Jesús Cruz y Matt Foster no se achicaron ante el momento tan apremiante y salieron ilesos de la amenaza.

En la parte baja del séptimo episodio, Wielansky impulsó con un sencillo a Heras para poner la rayita definitiva y, de esta manera, Charros se afianzó en el segundo lugar del standing y descansará este jueves para preparar la Semifinal que se disputará el viernes 6 de febrero.

