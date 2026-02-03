México rojo consiguió su primera victoria en la Serie del Caribe 2026 a costa de un equipo panameño que llegó a esta edición del certamen fuera de ritmo, ya que en su país no hubo liga profesional de beisbol. Sin embargo, Benjamín Gil no le restó importancia al triunfo y destacó los batazos oportunos que presentaron sus dirigidos.

Además, habló sobre el encuentro contra Puerto Rico que se disputará este martes 3 de febrero, y consideró que será una prueba significativa, puesto que los boricuas siempre son un rival de cuidado y cuentan con peloteros que tienen experiencia en grandes ligas.

“No puedes esperar a que sea un marcador tan abierto en una Serie del Caribe porque te estás enfrentando a puro equipo campeón. Desafortunadamente para el equipo panameño, no tuvo la misma preparación que tuvieron los otros tres países y batallaron con el control. Cayeron batazos importantes para nosotros como los de Bligh Madris y Julián Ornelas. Hicimos lo suficiente a la ofensiva y sí hubo un lapso donde nos pararon, pero a final me quedo con que hicimos las carreras cuando las teníamos que hacer”.

“Puerto Rico siempre va a ser un rival difícil, ellos también le dieron un gran juego a Dominicana. Sabemos que el equipo puertorriqueño es de guerreros traen jugadores de experiencia de liga mayores y jugadores jóvenes. Creo que va a ser un juego peleado, interesante y del agrado de la afición”, señaló Gil.

Por su parte, tras su gran apertura, Luis Iván “Shocker” Rodríguez llamó a la calma y aseguró que, a partir de este lunes, se verá a un México rojo muy diferente, dispuesto a conseguir buenos resultados.

“Van a haber juegos buenos y malos. Lamentablemente, ayer no fue un juego malo para nosotros, pero sí obtuvimos derrota. Pero, en la Serie de Caribe de nada sirve llegar en la cima y no quedar campeón. Nuestra mentalidad es ganar todos los juegos, ayer no se pudo, pero a partir de hoy van a ver a un México muy diferente, de aquí al cierre”, agregó el pitcher.