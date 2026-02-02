'Canelo' Álvarez busca una pelea en México ante medio millón de espectadores

Saúl “Canelo” Álvarez ya contempla distintos escenarios para el cierre de su carrera profesional, y uno de ellos apunta a una despedida sin precedentes en México, ante cerca de medio millón de aficionados. Así lo proyecta Turki Al-Alshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, quien encabeza los planes a futuro del boxeador tapatío.

El promotor saudí considera que Álvarez es una figura histórica del boxeo mexicano y mundial, por lo que busca construir una despedida a la altura de su legado. La idea es que una de las últimas peleas del campeón se realice en territorio mexicano , con una convocatoria masiva que marque un hito en el deporte.

Actualmente, “Canelo” mantiene un acuerdo de cuatro combates con Al-Alshikh a través de la promotora Riyadh Season. Dos de esas peleas ya se realizaron en 2025, mientras que una más está programada para septiembre, la cual podría ser una de las últimas de su carrera. No obstante, el jeque ha expresado su intención de extender la relación contractual por cinco a siete años más, incluso más allá de 2027.

“Queremos que ‘Canelo’ se quede con nosotros varios años. Estamos hablando de grandes peleas y en septiembre anunciaremos un combate por un título mundial”, adelantó Al-Alshikh, quien también confirmó que se proyecta una pelea de alto impacto en 2027 y, eventualmente, una función final en México con una asistencia cercana al medio millón de personas.

En el plano deportivo, Álvarez mantiene como objetivo recuperar el campeonato de los pesos supermedianos, luego de haber perdido sus cinturones el año pasado. Para septiembre se perfila un posible enfrentamiento ante Christian Mbilli, actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo , en lo que podría ser un paso clave rumbo a ese anhelado cierre de carrera por la puerta grande.

SV