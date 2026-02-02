Amadeo Zazueta volvió a casa, y como suele ocurrir con las leyendas, lo hizo rodeado de afecto, recuerdos y muchas sonrisas. El ex jugador de los Charros de Jalisco, uno de los nombres más representativos en la historia reciente del club, fue protagonista de una emotiva convivencia con los aficionados durante una firma de autógrafos previa al duelo entre México Rojo y Panamá.

Desde las 17:30 horas, decenas de seguidores comenzaron a reunirse en la fan fest del estadio Panamericano con gorras, jerseys y pelotas en mano , esperando el momento de saludar a quien durante años defendió con garra los colores de Charros.

Zazueta respondió como siempre lo ha caracterizado: cercano, relajado y agradecido. Hubo tiempo para fotos y múltiples firmas, momentos para comentar alguno que otro recuerdo y las personas le hicieron sentir que su trabajo sigue siendo reconocido y valorado.

“Es muy grato tener a jugadores como Amadeo Zazueta de vuelta, aunque sea para que nos firme algunas cosas porque, creo que puedo hablar por toda la afición, las personas que somos seguidores de los Charros de Jalisco, le seguimos teniendo mucho cariño”, dijo Gabriel Domínguez, seguidor de los Charros.

La jornada tuvo un toque aún más especial cuando Zazueta fue invitado a lanzar la primera bola del encuentro entre México Rojo y Panamá . Arropado por la afición, caminó hacia el montículo para realizar el disparo simbólico que fue preciso, pero sobre todo cargado de significado por el reconocimiento a una trayectoria que dejó huella en la Liga Mexicana del Pacífico.

Así, entre autógrafos, aplausos y nostalgia, Amadeo Zazueta reafirmó que las leyendas no solo se construyen con estadísticas, sino con el vínculo eterno que se crea con la gente.

SV