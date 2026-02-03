Este martes 3 de febrero de 2026, la actividad de futbol se mantiene intensa con una agenda cargada de encuentros a lo largo del día. Los partidos podrán seguirse EN VIVO a través de diversas señales de televisión y plataformas de streaming, lo que garantiza acceso en tiempo real para los aficionados.

Con el objetivo de facilitar la planeación de tu jornada, se presenta una guía clara con horarios y canales de transmisión de cada encuentro. El resumen contempla canales en televisión de paga y servicios de streaming, con la información precisa para no perder detalle de la acción cuando el balón comience a rodar.

Partidos HOY martes 3 de febrero de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

Forge FC vs Tigres | 18:00 | FOX One |

Deportivo Olimpia vs América | 20:00 | FOX One |

San Diego FC vs Pumas | 22:00 | FOX One, FOX |

Partidos HOY martes 3 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

Bologna vs AC Milan | 13:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY martes 3 de febrero de 2026 - Copa de Alemania EN VIVO

Bayer Leverkusen vs St. Pauli | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Partidos HOY martes 3 de febrero de 2026 - Copa del Rey EN VIVO

Albacete vs FC Barcelona | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY martes 3 de febrero de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

The Strongest vs Deportivo Táchira | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos HOY martes 3 de febrero de 2026 - EFL Carabao Cup EN VIVO

Arsenal vs Chelsea | 14:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

